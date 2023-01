À première vue, terminer à court de 2 centièmes de seconde est un résultat crève-cœur. Le planchiste Arnaud Gaudet l’a admis, mais s’est surtout dit soulagé après le slalom géant en parallèle de la Coupe du monde de Blue Mountain.

Sportcom

« Ça faisait longtemps que je n’avais pas eu autant de plaisir lors d’un slalom géant », a partagé le Québécois, en entrevue à Sportcom. La 17e place obtenue jeudi en Ontario représente le meilleur résultat de sa carrière à cette épreuve.

« Je suis content d’être passé aussi proche, mais 17e par 2 centièmes, ça reste décevant ! Je suis quand même content de mes deux manches. J’ai eu de la misère dans les dernières années et les résultats n’étaient pas là, ça fait du bien d’être dans le coup. »

Gaudet a d’abord réussi le 12e temps du parcours rouge en première manche, sur une piste abîmée et parsemée de plusieurs bosses difficiles à négocier. Les bénévoles ont su améliorer la situation avant le début de la deuxième manche.

« Mon père (et entraîneur) était sur la piste et pouvait m’informer sur l’état des sections. J’étais en confiance et je voulais juste aller le plus vite possible, a mentionné Arnaud Gaudet. J’ai connu un haut de parcours correct, mais j’ai senti un élan de confiance à la mi-parcours et ça s’est vraiment bien passé. »

Il a finalement conclu avec un cumulatif de 1 min 18,07 s pour signer le meilleur résultat canadien de la journée. Le Slovène Zan Kosir a obtenu le dernier rang donnant accès aux finales avec un temps de 1 min 18,05 s.

L’athlète de Montcalm a également été le seul représentant de l’unifolié à passer en seconde manche. Jules Lefebvre s’est classé 36e, tandis qu’Émile Gaudet, le frère d’Arnaud, pointe au 41e rang. Justin Carpentier l’a suivi de près au classement, en 42e place.

À leur première Coupe du monde, Aurélie Moisan et Anne-Laurie Bettez ont pris les 19e et 28e rangs des qualifications chez les femmes.

« C’est fun d’avoir une course au Canada, toute la famille est ici, comme plusieurs coéquipiers pour nous encourager. Ça donne un bon coup de pouce ! » a reconnu Arnaud Gaudet.

Les planchistes seront de retour vendredi pour la présentation d’un slalom géant en parallèle par équipe disputé en conclusion de cette première Coupe du monde en sol canadien depuis 2020.