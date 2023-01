Loic Meillard et Gino Caviezel

PHOTO MARCO TROVATI, ASSOCIATED PRESS

(Schladming) Loïc Meillard l’a emporté contre son compatriote Gino Caviezel et la Suisse a obtenu un doublé mercredi, en slalom géant de soirée de la Coupe du monde de Schladming.

Associated Press

Le duo a donné à l’équipe suisse la victoire malgré l’absence de son athlète étoile, Marco Odermatt, qui a remporté quatre des cinq slaloms géants cette saison, mais n’a pas participé à la compétition de mercredi pour reposer un genou douloureux.

Les deux skieurs ont maintenu leur position de la première manche, alors que Meillard devançait Caviezel par 0,59 seconde.

Meillard a été le champion du monde junior en slalom géant et est monté six fois sur le podium en Coupe du monde, sans toutefois l’emporter dans cette discipline. Sa seule victoire auparavant est survenue en épreuve de course en parallèle, en France en 2020.

Les Canadiens Asher Jordan, Liam Wallace, Trevor Philp et Erik Read participaient également à la compétition, mais ne se sont pas qualifiés pour la deuxième descente. Dernier Canadien en liste, Riley Seger n’a quant à lui pas terminé la première manche.