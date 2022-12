(Madonna di Campiglio) Et si c’était lui, le véritable concurrent de Marco Odermatt ? Déjà vainqueur de deux slaloms cette année et d’un géant d’Alta Badia la semaine dernière, le Norvégien Lucas Braathen sera très attendu jeudi sur une autre piste italienne, Madonna di Campiglio.

Agence France-Presse

À 22 ans, Braathen semble enfin prêt à s’installer parmi les meilleurs skieurs au monde. Son éclosion il y a près de trois ans dans le slalom de Kitzbühel en Autriche avait été suivie d’une déchirure du ligament interne du genou gauche à Adelboden en Suisse en janvier 2021, qui avait freiné sa progression.

Mais cette saison, après un premier coup d’éclat dans le slalom de Val d’Isère (premier) il y a dix jours, Braathen a impressionné lors du premier géant d’Alta Badia la semaine dernière.

Le costaud Norvégien a usé de sa force pour skier avec beaucoup d’engagement, prenant des risques pour reléguer ses adversaires, Odermatt compris, loin derrière. Le lendemain, le Suisse avait pris sa revanche, gagnant le deuxième géant, alors que Braathen était sorti dès la première manche.

Troisième au classement de la Coupe du monde, toujours dominé par Odermatt, Braathen devrait, certes, avoir du mal à le concurrencer toute la saison puisqu’il est un spécialiste des disciplines techniques (slalom et géant) quand Odermatt est plus polyvalent.

Mais le « Norge » à la tignasse ondulée cachée sous son casque fait preuve de constance. Vingtième l’an dernier de la course disputée dans les Dolomites italiennes, Braathen pourrait s’inspirer de la performance de son compatriote Sebastian Foss-Solevaag, victorieux.

La mode comme « contraste »

PHOTO JEFF PACHOUD, AGENCE FRANCE-PRESSE Lucas Braathen a des origines brésiliennes par sa mère, d’où son deuxième prénom « Pinheiro », qu’il met en avant sur ses réseaux sociaux.

Outre sa forme éclatante, le jeune norvégien apporte, par sa personnalité, un vent de fraicheur bienvenu dans ce sport conservateur. Passionné de mode, il possède une marque de bijoux et a déjà lancé avec une autre marque une collection de vêtements, qu’il considère comme « un mode d’expression ».

Le jeune homme a des origines brésiliennes par sa mère, d’où son deuxième prénom « Pinheiro », qu’il met en avant sur ses réseaux sociaux.

« Je suis fier d’avoir des origines différentes, et je veux mettre ça en lumière parce que je pense que c’est bien pour ce sport », glisse-t-il dans une série de vidéos où il se dévoile.

Dans l’une d’entre elles, il explique notamment se nourrir de ce « contraste » entre sa vie de skieur et ses passions, qui ne l’empêchent pas de « rentrer dans une bulle où (il) n’entend plus que sa respiration » avant le départ de chaque course.

« J’espère que quand j’arrêterai de skier, quand je regarderai les nouveaux skieurs, je verrai différents types de cheveux, de couleurs de peaux et d’opinions, explique-t-il. J’espère que je ferai partie de ce changement. »

En attendant, il est l’une des têtes d’affiche des « Attacking Vikings », cette équipe norvégienne conquérante cette saison avec Aleksander Aamodt Kilde, deuxième du classement de la Coupe du monde et Henrik Kristoffersen (quatrième), sans oublier Atle Lie McGrath (quatorzième), qui a lui aussi 22 ans.

Jeudi, Braathen n’aura pas face à lui Odermatt, qui ne dispute pas les slaloms, mais bien l’Autrichien Manuel Feller et un autre Suisse, Loïc Meillard, qui avaient terminé derrière lui sur le podium à Val d’Isère.