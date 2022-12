Frédérique Turgeon

« Je veux le podium, je suis un peu déçue de toujours finir quatrième »

Pour la troisième fois en quatre courses depuis le début de la saison, Frédérique Turgeon a dû se contenter de la quatrième place, cette fois en Super-G dans la catégorie debout à la Coupe du monde de ski para-alpin de Steinach am Brenner, en Autriche. La Québécoise espère que cette séquence se terminera le plus tôt possible, elle qui souhaite renouer rapidement avec le podium.