Rachael Karker a été la grande vedette de la finale de l’épreuve de demi-lune à la Coupe du monde de Copper Mountain, au Colorado samedi. La Canadienne a été brillante dès sa première descente pour finir la journée sur la plus haute marche du podium.

Karker avait obtenu le meilleur pointage en qualification jeudi, ce qui lui permettait d’être la dernière à prendre le départ lors de la finale. L’Ontarienne n’a pas raté l’occasion d’en mettre plein la vue dès sa première descente où elle a obtenu une note de 89,50.

Ce pointage tiendra finalement jusqu’à la toute fin. Karker obtient la deuxième médaille d’or de sa carrière sur le circuit des Coupes du monde après celle remportée à Aspen, en mars 2021.

« Je suis vraiment heureuse ! C’était notre première compétition depuis les Jeux olympiques, je suis heureuse d’avoir pu débuter la saison du bon pied. J’ai subi une chute à l’entraînement tout juste avant la finale et j’ai même cru ne pas pouvoir y participer. Finalement, je me sentais vraiment bien et tout s’est extrêmement bien déroulé », a indiqué Karker.

De son côté, Amy Fraser (Calgary, Alberta) n’était jamais montée sur un podium en Coupe du monde. Cette situation est maintenant résolue pour l’Albertaine qui a terminé au deuxième rang samedi, en vertu de sa première descente qui lui a valu 82,25 points.

« Je suis absolument sans mot. Avant la finale, mon but était simplement de faire de mon mieux. Je ne croyais pas que le podium était une possibilité. Même après ma première descente, je savais que c’était bon, mais je ne pensais pas que ce serait suffisant. Je n’avais pas été nerveuse comme ça depuis tellement longtemps », s’est réjouie Fraser.

L’Estonienne Kelly Sildaru a complété le podium avec 82 points. Également de cette finale, la Britanno-Colombienne Dillan Glennie (Courtenay) a pris le cinquième échelon.

« C’est toujours spécial de partager le podium avec une coéquipière. Ce l’est encore plus aujourd’hui comme il s’agissait de la première médaille d’Amy. Je suis fière d’elle et je suis fière de voir autant de Canadiens sur le podium aujourd’hui », a ajouté Rachael Karker.

Un doublé canadien sur le podium masculin

Brendan Mackay (Calgary, Alberta) a imité sa compatriote Rachael Karker en y allant de feux d’artifice dès sa première descente de la finale où il a obtenu une note de 91,25, ce qui était bon pour le premier rang provisoire.

Le pointage de Mackay a tenu jusqu’à la troisième ronde où il a lui-même amélioré sa note en marquant 92,50 points.

Les rêves de médailles d’or de Mackay se sont toutefois envolés quelques instants plus tard lorsqu’il a vu l’Américain Birk Irving réaliser une descente presque parfaite. Irving a obtenu 93,75 points pour déloger Mackay de la plus haute marche du podium et se sauver avec la victoire.

« Je suis vraiment content d’avoir connu une bonne journée. Ça faisait une éternité depuis notre dernière compétition et je suis fier de ce que j’ai accompli aujourd’hui. J’ai eu la chance d’essayer de nouvelles manœuvres lors de mes descentes, c’était une journée extrêmement positive », a mentionné Mackay.

Il s’agit de la première présence d’Irving sur un podium en Coupe du monde, il réalise l’exploit à la maison, lui qui est originaire d’Englewood, au Colorado.

Mackay n’a toutefois pas été le seul Canadien sur le podium. Après avoir été victime de chutes lors de ses deux premières descentes, Noah Bowman (Calgary, Alberta) s’est repris de belle façon à sa dernière tentative où il a impressionné les juges qui lui ont remis une note de 91 points, bon pour la troisième marche du podium.

« Je suis très content de me retrouver sur le podium. Je me sentais bien tout au long de la journée. Après avoir chuté à deux reprises, je ressentais un peu de pression et j’ai dû modifier mon plan de match pour pouvoir aller chercher un maximum de points à ma dernière descente. La stratégie a été payante et je suis vraiment heureux de partager le podium avec Brendan aujourd’hui », a conclu Bowman.

Simon D’Artois (Whistler, Colombie-Britannique) a quant à lui terminé 10e de la finale.

Dylan Marineau, Ethan Fernandes, Adam Fiselier et Andrey Longino ont tous été stoppés aux qualifications. Ils se sont respectivement classés, 16e, 22e, 28e et 34e.