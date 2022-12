Il était difficile de trouver un sourire plus radieux que celui d’Elizabeth Hosking, vendredi, à Copper Mountain, où elle a obtenu le premier podium de sa carrière en Coupe du monde.

mathieu.fontaine@sportcom.qc.ca Sportcom

« C’est juste fou, je n’ai pas de mots ! Je rêve de ça depuis que je suis toute jeune et c’est irréel de le faire », s’est exclamée la spécialiste de la demi-lune, qui a bouclé un séjour de rêve au Colorado en remportant une médaille d’argent.

Dès son premier passage en grande finale, Hosking n’a pas laissé de doutes sur ses intentions. Elle a obtenu une note de 88,75, ce qui lui a procuré le deuxième rang provisoire derrière l’Espagnole Queralt Castellet et ses 89,75 points.

« C’était une très bonne descente pour moi et je ne pouvais pas mieux commencer la finale », a confié l’Olympienne des Jeux de PyeongChang et de Pékin.

Les choses se sont ensuite corsées pour la Québécoise, victime d’une chute à mi-parcours lors de son deuxième passage. Le haut du classement est toutefois demeuré intact, tout comme l’application de son plan de match pour cette finale où seul le meilleur des trois essais était comptabilisé.

Je me concentrais seulement sur moi-même et ça ne changeait rien à la stratégie, a-t-elle expliqué. Le but était d’essayer de faire la meilleure descente possible, sans me soucier du classement. Je ne regardais même pas ce que les autres filles faisaient ! Elizabeth Hosking

Elle était donc la seule et unique personne présente à Copper Mountain à ne pas savoir que le podium était assuré lors de sa troisième et dernière descente, où elle a tenté de mettre toute la gomme. Elle a cependant raté une manœuvre, laissant place à un léger moment de doute dans son esprit.

Les concurrentes rassemblées au bas de la structure n’ont cependant pas mis de temps à féliciter Hosking, provoquant un tourbillon d’émotions pour la principale intéressée.

« Je n’avais aucune idée de ce qui se passait et je n’étais plus sûre d’avoir une médaille pendant un instant. Finalement, j’ai vu les gens célébrer et on m’a donné les indications pour la remise des médailles. Les cérémonies ont commencé et tout est allé très vite », a raconté celle qui a été accompagnée de Castellet et de la Japonaise Mitsuki Ono (85,00) sur le podium.

Copper, l’endroit de prédilection

En plus d’avoir été décorée d’argent, Elizabeth Hosking aura vécu un autre moment inoubliable en survolant les qualifications de cette première Coupe du monde de la saison. Cette performance signée lors de la journée de mercredi lui a ainsi permis d’être la toute dernière athlète à s’élancer en grande finale, réservée aux huit meilleures athlètes.

« C’était juste incroyable comme semaine ! Dès les qualifications, j’ai fait deux bonnes descentes et les juges ont adoré ça. Ensuite, j’ai pu répéter ça en finale, en étant la dernière à partir. C’est difficile pour les nerfs, mais c’était un super beau moment de terminer la compétition. Je n’oublierai jamais ce sentiment. »

Qui plus est, Hosking a eu la chance de vivre cette expérience unique là où elle a fait ses débuts nord-américains en Coupe du monde, en 2017, alors qu’elle n’était âgée que de 16 ans. C’est aussi là qu’elle avait fini quatrième en 2021, ce qui constituait alors la meilleure performance de sa carrière.

« Je me rappelle d’attendre au bas de la piste, ici, en 2017, en me disant qu’un jour, ce serait mon tour. L’an dernier, je visais une finale et c’est arrivé. Cette année, je voulais un podium et je l’ai. J’adore cet endroit et je suis contente de réaliser ça ici », a conclu Hosking, qui ne visera rien d’autre que la plus haute marche du podium pour son prochain arrêt.

Mentionnons que trois autres planchistes de la Belle province étaient aussi en action au Colorado cette semaine. Eli Bouchard (20e), Louis Ethier (38e) et Mathis Lamoureux (46e) ont tous été stoppés aux qualifications de l’épreuve du grand saut (Big Air).