Le CF Montréal a annoncé mercredi matin la création d’un volet féminin à son académie.

Après des mois de rumeurs, notamment alimentés par le club lui-même, l’Impact a officialisé l’édification de son projet féminin. Il prend les rênes du Programme Excel Féminin (PEF), un centre national de développement de Soccer Québec, qui regroupe les meilleures joueuses de la province de 15 à 18 ans.

C’est donc 12 ans après le lancement de l’Académie qu’un volet féminin fait son entrée.

Cette nouvelle n’est pas une surprise, puisque le président du CF Montréal, Gabriel Gervais, a expliqué dès son entrée en poste la volonté d’introduire ledit volet féminin. Près de 14 mois plus tard, c’est chose faite.

« C’est une grande nouvelle et un superbe avancement pour le soccer féminin, a-t-il déclaré par l’entremise d’un communiqué. Il y a un bassin de très bonnes joueuses au Québec. En lançant ce programme féminin, nous souhaitons offrir à ces joueuses le meilleur cheminement vers une carrière professionnelle et les aider à réaliser leurs rêves. »

Mais cette dite carrière professionnelle ne sera pas sous la bannière du CFM puisque le projet qu’équipe première n’est pas encore dans les cartons. Une ligue professionnelle féminine, menée par l’ancienne double médaillée olympique canadienne Diana Matheson devrait s’activer en avril 2025, mais contrairement aux Whitecaps de Vancouver, le Bleu-blanc-noir fera l’impasse pour l’instant.

PHOTO MIKE RIDEWOOD, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE L’ancienne double médaillée olympique canadienne Diana Matheson

Alors en ce qui concerne le soccer féminin, la stratégie du onze montréalais s’articulera autour de trois piliers, a expliqué le club. « Développer les talents de demain, mettre en lumière le soccer féminin et inspirer une nouvelle génération de femmes dirigeantes », a-t-il mentionné dans son communiqué.

Une suite logique

En avril, les joueuses du PEF, alors chapeautées par Soccer Québec, ont arboré le maillot du CF Montréal lors d’un voyage à Paris. Elles ont aussi été accompagnées par quelques représentants du Bleu-blanc-noir lors de ce séjour durant lequel elles ont pris la mesure de certains des clubs les plus prestigieux de la région, dont le Paris Saint-Germain.

Quelques jours plus tard, Olivier Renard, vice-président et chef de la direction sportive du CFM, a confirmé avoir rencontré les joueuses du PEF ainsi que leurs parents, quelques jours avant leur voyage à Paris, pour expliquer l’ébauche du projet.

« Je crois que c’est important et ça fait partie de ce que la famille Saputo veut faire, que tout le monde soit sur le même pied d’égalité, garçons ou filles », a noté Renard la dernière fois qu’il a rencontré les médias montréalais, à la mi-avril.

Puis en début mai, Olivier Plante, le directeur général de Soccer Québec, a aussi parlé d’un possible transfert du PEF lors d’une entrevue avec La Presse.

« C’est sûr qu’un club professionnel avec toutes les infrastructures, tous les moyens financiers et toutes les ressources humaines qu’il a, on pense qu’il peut peut-être donner une meilleure chance aux filles de progresser pour atteindre un niveau d’élite », a-t-il expliqué.

« Quand on regarde ce qui est proposé et on voit les perspectives, on est assez convaincus que les occasions de s’améliorer peuvent grandement augmenter en rejoignant une organisation, comme vous l’avez nommée, le CF Montréal. »

C’est un autre pas dans la création d’un pendant entièrement féminin au CFM.