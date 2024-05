Mathieu et David Choinière, lors d’un affrontement entre le CF Montréal et le Forge FC en demi-finale du Championnat canadien en 2023.

Il y a des choses qui changent au fil des ans, mais pendant le Championnat canadien, les confrontations entre le CF Montréal et le Forge FC semblent réglées comme des horloges suisses.

Simon Servant La Presse Canadienne

Pour une quatrième année consécutive, les deux équipes croiseront le fer pendant le tournoi, mais les circonstances des trois duels précédents n’avaient rien à voir avec celles entourant celui de mardi, à Hamilton.

Le Bleu-blanc-noir se relève à peine d’un revers de 4-1 encaissé au domicile du Nashville SC le week-end dernier, qu’il doit maintenant se préparer à disputer le match aller des quarts de finale en plein avant-midi, à 11 heures.

Ce n’est pas l’idéal, mais les Montréalais doivent jouer les cartes qu’ils ont dans leurs mains, en espérant être assez en jambes pour ne pas se faire surprendre par un club qui évolue dans un niveau inférieur.

« Le tournant est rapide entre les deux matchs. C’est un gros défi, mais ça permet aussi de rattraper ce qui s’est passé en termes de résultat, a noté l’entraîneur-chef Laurent Courtois, lundi, avant un entraînement à Hamilton. Ce n’est jamais idéal, mais nous nous adaptons. Nous avons des joueurs qui sont prêts à entrer dans la formation. Nous tentons de trouver l’équilibre entre la fraîcheur et ne pas compromettre notre continuité. »

Mais pourquoi un match en avant-midi un jour de semaine ?

Le Forge FC, double champion en titre de la Première Ligue canadienne (PLCan), avait déjà prévu affronter les Wanderers de Halifax à cette heure pour permettre à plusieurs écoliers de venir les encourager au Tim Hortons Field.

Le problème, c’est qu’au moment où la troupe de Hamilton a obtenu son billet pour les quarts de finale du Championnat canadien, Soccer Canada l’a forcée à disputer cette partie lors de cette même journée.

À première vue, cette situation particulière pourrait causer quelques problèmes en ce qui a trait à la préparation, mais les joueurs du CF Montréal semblent plus inquiets par leur déjeuner de mardi que le match en tant que tel.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, ARCHIVES LA PRESSE Joel Waterman en 2022 contre le Forge FC

« Je ne sais pas si je peux manger des pâtes aussi tôt dans la journée, a déclaré le défenseur Joel Waterman en riant. L’heure du match n’est pas de notre ressort et nous faisons tout en notre possible pour être prêts. La mission ne change pas ; nous voulons gagner la coupe (des Voyageurs) et en ce moment, le Forge est sur notre chemin. »

Waterman a été utilisé comme partant lors des trois affrontements précédents contre le Forge FC, qui se sont tous conclus en faveur de la formation montréalaise.

Le défenseur originaire de la Colombie-Britannique tient toutefois à rappeler que les surprises sont communes en Championnat canadien. Ce fut d’ailleurs le cas en première ronde du tournoi, quand le CS Saint-Laurent, un club semi-professionnel, a fait tomber les Wanderers.

« Nous les connaissons très bien. Le message est que nous n’allons pas les prendre à la légère. Le Forge a été champion de la PLCan lors de quatre des cinq années de la ligue. Bobby (Smyrniotis) est un très bon entraîneur-chef et les gars savent gagner. Tout peut arriver dans cette compétition, nous l’avons vu avec le CS Saint-Laurent. Tu ne peux jamais aborder ces matchs à la légère », a insisté Waterman.

Pour sa part, Courtois connaît un peu moins bien le Forge FC. Il a cependant passé les derniers jours à analyser le style de jeu des prochains adversaires de son club et il comprend très bien où son défenseur veut en venir.

PHOTO PETER MCCABE, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE La troupe de Laurent Courtois affrontera le Forge FC mardi à Hamilton

« C’est une très belle équipe, qui joue bien au ballon et qui propose beaucoup de défis dans la façon dont elle fait bouger l’opposition. Nous nous attendons à voir des joueurs qui ont des idées claires et qui passent par le jeu pour arriver dans les 16 mètres adverses. Les équipes de division inférieure veulent votre peau. C’est vraiment la beauté du football, tout peut arriver à n’importe quel niveau », a observé l’entraîneur-chef des Montréalais.

Courtois a confirmé qu’il n’y avait aucun changement concernant les nombreux blessés du club, mais qu’ils « étaient en très bonne voie pour récupérer au mieux ». Il faudra donc s’attendre à une formation encore décimée contre le Forge FC, avec l’absence de huit joueurs, dont les éléments offensifs Matias Coccaro (genou), Josef Martinez (genou), Kwadwo Opoku (cheville) et Dominic Iankov (ischio-jambier).

Le match retour de ces quarts de finale aura lieu le 22 mai au stade Saputo, mais en soirée cette fois.