Coupe du monde féminine 2027 Les États-Unis et le Mexique retirent leur candidature

(New York) La fédération américaine de soccer et celle du Mexique ont retiré leur candidature conjointe pour l’organisation de la Coupe du monde de soccer féminin de 2027 lundi et indiqué qu’elles convoiteraient plutôt le tournoi de 2031.