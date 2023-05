PHOTO KATIE STRATMAN, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

(Montréal) Qui est-ce qui garde des jeux blancs à domicile et qui n’attend pas ? Jonathan Sirois.

Le portier du CF Montréal commence lentement à s’établir comme un point d’ancrage du club montréalais. Téméraire et surtout possédant de bons réflexes, le geôlier n’a pas concédé à ses 494 dernières minutes de jeu à domicile, soit l’équivalent de plus de cinq matchs – on y reviendra.

Encore impérial dans sa surface, il a permis à l’Impact de préserver le blanchissage. Grâce à sa performance, la réussite de Chinonso Offor et un peu d’aide des poteaux, les Montréalais se sont imposés 1-0 contre l’Inter Miami, samedi soir au stade Saputo.

Devant une foule à guichets fermés, les partisans n’ont pas manqué d’occasions de scander le nom du gardien de 21 ans. À deux reprises il a sauvé les meubles, recevant des ovations et pouvant entendre son nom être scandé.

D’abord, il a entamé une saison qui se voulait de transition. Sirois devait épauler James Pantemis dans un rôle de second, mais après une blessure lors du premier match de ce dernier, il a propulsé comme partant. Il n’a plus regardé derrière et a forcé la main d’Hernán Losada à le garder devant le filet maintenant que Pantemis est de retour.

Malgré le calendrier chargé, les multiples déplacements et les matchs de coupe, Sirois s’est imposé comme un gardien sur lequel le club peut bâtir. Une première depuis Evan Bush.

Le Bleu-blanc-noir a renoué avec la victoire à domicile en MLS après deux ratés successifs sur la route. Cette saison, le club a signé sept victoires en huit matchs, toutes compétitions confondues en MLS. Sur la route c’est à l’opposé avec deux victoires en neuf sorties. Bref, c’est un peu l’Étrange Cas du docteur Jekyll et de M. Hyde, version soccer.