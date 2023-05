(Montréal) En moins de 24 heures, le CF Montréal est passé d’un grand sentiment de bonheur à un peu d’inquiétude en vue des prochaines semaines.

Simon Servant La Presse Canadienne

Ce n’était pas salle comble au stade Saputo mercredi soir, mais l’ambiance était tout de même à la fête lorsque le Bleu-blanc-noir a vaincu le Forge FC pour accéder à la finale du Championnat canadien. Les partisans ont pu célébrer avec l’entraîneur-chef Hernan Losada, sans savoir qu’il annoncerait toute une mauvaise nouvelle dès le lendemain après-midi.

Quelques minutes après l’entraînement de l’équipe au Centre Nutrilait, jeudi, Losada a confirmé que l’attaquant Romell Quioto sera à l’écart du jeu pendant une longue période en raison d’une blessure à l’ischiojambier.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Hernan Losada

Quioto, qui n’a pas joué depuis le 13 mai contre le Toronto FC, a ressenti une douleur à l’entraînement, il y a deux semaines, et il a dû se soumettre à un test d’imagerie par résonance magnétique, mardi. Les résultats n’ont montré rien de bon.

Ce ne sont pas de bonnes nouvelles. C’est une lésion à l’ischiojambier. Romell va être blessé pour longtemps, mais je ne vais pas donner une durée précise. Hernan Losada, entraîneur-chef du CF Montréal

Losada s’est tout de même avancé en disant que la blessure de Quioto était plus sévère que celle à la jambe qu’il a subie plutôt cette saison. Le Hondurien avait alors raté près d’un mois d’activités.

Les Montréalais sont donc à nouveau privés de leur meilleur marqueur. Un attaquant qui avait enfilé l’aiguille 15 fois en 30 matchs de MLS en 2022 et trois fois en sept parties depuis le début de la campagne.

Contre le Forge FC, le CF Montréal s’était mis en marche en deuxième demie, après que Losada eut décidé d’ajouter un attaquant pour accompagner Sunusi Ibrahim à l’avant. Chinonso Offor a été l’heureux élu, mais malgré plusieurs belles choses pour faire bouger la défensive ennemie, le Nigérian a raté de nombreuses occasions en or.

L’entrée en scène du jeune Québécois Jules-Anthony Vilsaint, à la 84e minute, a quant à elle été intrigante. Rapide et dynamique, l’attaquant de 20 ans s’est rapidement donné une occasion de marquer.

Présentant la deuxième pire attaque de l’Association Est, avec 12 buts en 13 matchs, le CF Montréal n’est pas dans la meilleure position pour se permettre de perdre un marqueur comme Quioto, mais Losada estime qu’il a des options.

« Lassi Lappalainen ou Ariel Lassiter peuvent aussi jouer plus haut comme deuxième attaquant. Nous allons également examiner le travail de nos milieux de terrain à caractère offensif. Ce n’est pas uniquement une question de passes entre les lignes ou sur les côtés, je veux que ces joueurs soient décisifs. Ils ont la liberté de prendre des risques et de tirer. C’est ce que nous allons améliorer », a exprimé l’entraîneur-chef.

Cette prise de risque et ce désir de revenir vers le milieu du terrain et tirer ont servi la cause de Lassiter, mercredi soir. Sa frappe a touché un défenseur du Forge FC et le ballon a arrêté son élan dans le filet. À partir de ce moment, le Bleu-blanc-noir a complètement dominé la rencontre.

Encore faut-il que le CF Montréal soit capable de manœuvrer avec le ballon et de se frayer un chemin jusque dans le territoire adverse. Samedi dernier, contre les Red Bulls de New York, les hommes de Losada ont tenté de créer l’égalité en deuxième demie, mais la défensive a été hermétique.

Il semble que ce soit encore un processus pour les joueurs offensifs du club montréalais.

« Parfois, c’est plus difficile d’effectuer ces tirs selon l’équipe que nous affrontons. Je suis d’accord que nous devons tirer plus souvent parce que c’est comme ça que tu marques des buts et que tu gagnes des matchs. Ça doit être meilleur dans le dernier tiers et il faut concrétiser nos occasions. Ça commence par moi et tous les autres joueurs en attaque », a affirmé le milieu de terrain Bryce Duke.

Et il sera important pour le CF Montréal de créer ses occasions à l’étranger, alors qu’il a été capable de le faire à domicile depuis le début de la saison. L’équipe n’a inscrit que trois buts sur les terrains adverses en huit sorties et elle a été blanchie à six reprises.

L’an dernier, le Bleu-blanc-noir avait notamment établi un record de la MLS pour le plus grand nombre de victoires à l’étranger (11) lors d’une même saison.

« L’objectif, c’est que nous soyons plus sereins sur la route et d’être plus collectifs dans la façon dont nous jouons. Il faut aller à l’extérieur comme nous le faisions précédemment, sans avoir de craintes ou sans devoir nous adapter à notre adversaire. Nous devons fixer notre idée de jeu et la tenir », a observé le défenseur Rudy Camacho.

Outre Quioto, l’attaquant Mason Toye était absent de l’entraînement en raison d’une blessure au genou. Le Québécois Samuel Piette, blessé aux adducteurs, a pour sa part couru autour des terrains d’entraînement avec un physiothérapeute.