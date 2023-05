Une quinzaine de minutes après une victoire permettant au CF Montréal d’accéder à la finale du Championnat canadien, le point de presse commence. Rien à signaler, c’est un rendez-vous rituel au stade Saputo lors de ce mercredi soir.

Après avoir discuté avec l’entraîneur-chef du Forge FC, Bobby Smyrniotis, et l’ailier David Choinière, le cadet de Mathieu, Hernán Losada s’est installé au podium, sourire au visage.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE L’entraîneur-chef du CF Montréal, Hernán Losada (à droite)

Il a bien raison. Son club l’a emporté 2-0 contre la formation ontarienne, malgré une première mi-temps peu inspirée et le fait qu’un but assez chanceux leur a permis de prendre l’ascendant dans cette demi-finale. Ç’a été un match sans réelle histoire, mais qui a permis à l’équipe de participer à sa première finale du tournoi canadien depuis novembre 2021.

Losada a expliqué que l’ajout d’un attaquant avait changé la donne en deuxième demie, puis qu’il avait demandé aux latéraux de tirer davantage. Il a ajouté avoir apprécié la chimie entre les attaquants de pointe Sunusi Ibrahim, encore buteur en Championnat canadien, et Chinonso Offor. Après quatre minutes et trois questions, c’est la fin du point de presse.

Quoi ?

Selon les résultats et les questions, les points de presse de Losada durent en moyenne de 8 à 12 minutes. Or, le pilote des Montréalais en veut davantage. « On ne se qualifie pas pour une finale chaque semaine ! », s’est-il exclamé, visiblement déçu de ne pas pouvoir parler plus de cette rencontre.

Il croit d’abord que les membres des médias n’ont plus de questions pour lui, mais il se fait expliquer qu’il doit céder sa place, car le temps file. Alors il se lève, quitte le podium et au moment où il prend son sac à dos, Losada se dit étonné que le journaliste du 98,5 FM Jeremy Filosa n’ait pas de questions pour lui.

Ce dernier répond qu’il aurait aimé poser une question, mais qu’il n’a pas eu le temps. Alors Losada revient sur le podium et prend quelques questions supplémentaires.

L’Argentin est heureux d’une qualification et ne tient assurément pas à reléguer ce résultat à titre anecdotique.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Chinonso Offor (9), du CF Montréal, fait un jeu de tête.

« Au début de la saison, l’une des premières choses que j’ai regardées, c’est le programme, a-t-il noté. Quand j’ai vu la coupe, je me suis dit que pour moi et le club, c’était très important.

« On a toujours mis un onze compétitif et on a respecté toutes les équipes qu’on a affrontées, même celle de la première phase [Vaughan Azzurri, un club semi-professionnel ontarien], car on sait que dans la coupe, il y a toujours des surprises. »

Un discours cohérent avec celui qu’il a tenu lors des derniers jours. Mardi, il disait que ce match serait le plus important de la saison du CFM. « Plus que ceux de MLS », a-t-il même précisé.

Alors, tenez-le pour dit. La finale du championnat canadien, qui se déroulera en Colombie-Britannique au domicile du vainqueur de l’autre demi-finale entre les Whitecaps de Vancouver et Pacific FC, sera donc le nouveau match le plus important de la saison. L’autre demi-finale sera jouée plus tard mercredi alors que la finale se tiendra entre le 6 et le 8 juin.

On est très content et très fier d’être ici, en finale. Hernán Losada, entraîneur-chef du CF Montréal

L’idée d’une coupe, d’un trophée que fait miroiter cette finale emballe Losada probablement plus que quiconque. Quoique la place en Ligue des champions qui vient avec le titre ajoute à l’importance du duel.

Bref, Losada est heureux et il veut en parler.

Un derby Choinière sans éclat

Les parents, voire toute la grande famille Choinière, et les amis étaient dans une loge au-dessus des travées du stade Saputo. Pour une troisième année de suite les frères Mathieu et David Choinière croisaient le fer en Championnat canadien.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Mathieu et David Choinière

« Je suis écœuré de perdre contre mon frère », a lancé le cadet après le match. Le CFM a remporté les trois confrontations entre les deux clubs, mais le Forge n’est pas passé bien loin de causer la surprise.

Son entraîneur-chef a lui-même admis que les visiteurs ont eu le contrôle sur le duel en première mi-temps et que tout se passait à merveille jusqu’au but d’Ariel Lassiter, survenu à la 54e minute.

Ce tir dévié de l’extérieur de la surface s’est vu être le coup de main providentiel, après une prestation sans couleur des Montréalais jusque-là. Le Forge se devant ensuite d’égaler la marque, il a ouvert le jeu, ce qui a permis au CFM de se créer de multiples occasions.

Sunusi Ibrahim a ensuite inscrit le but d’assurance à la 78e minute. L’attaquant québécois Jules-Anthony Vilsaint a aussi obtenu ses premières minutes pour le club, faisant son entrée à la 84e minute.