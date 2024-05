Défaite du CS Saint-Laurent contre le Toronto FC « C’était 11 humains contre 11 humains »

Le CS Saint-Laurent a brillamment tenu tête au Toronto FC pendant plus d’une mi-temps, au Complexe sportif Claude-Robillard, mercredi soir. Il s’est finalement incliné 3-0, au terme d’une performance plus qu’honorable, sous la pluie, devant 6482 partisans qui ont même sorti fumigènes et pétards pour l’occasion.