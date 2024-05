« Je ne pense pas qu’il y a de secret. Je ne vais pas défendre différemment. […] D’un côté, tu veux faire la job, mais tu ne veux pas avoir l’air fou non plus ! »

Pour Samuel Piette, qui a prononcé ces mots au cours d’une longue entrevue avec La Presse il y a maintenant près de deux semaines, le défi Messi qui attend le CF Montréal ce samedi est évidemment particulier.

Mais le capitaine sait qu’il ne peut pas trop s’éloigner de ses patrons de jeu habituels.

« Je vais jouer mon jeu comme je le joue normalement, disait-il. C’est le plus grand joueur de tous les temps. J’ai un peu cette attitude-là avec n’importe qui. Si je sais qu’un tel joueur est meilleur que moi, il n’y a pas de mal à concéder la victoire, tant que tu donnes une bonne bagarre, que tu donnes tout, que tu essaies de minimiser les trucs. Au moins tu auras fait ce que tu avais à faire, et tu auras essayé. »

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Samuel Piette, capitaine du CF Montréal

Il ne disait pas ça parce qu’il pensait que le match était perdu d’avance, loin de là. C’était surtout pour signaler qu’il n’y a pas de gêne à être battu sur un duel contre Lionel Messi. D’autant que dans sa forme du moment, l’Argentin casse tout sur son passage. Il a marqué 1 but et enregistré 5 passes décisives, un record… le tout, au sein du seul et même match, samedi dernier, contre les Red Bulls. Au total, c’est 10 buts et 12 passes en 8 apparitions cette saison en MLS.

Outre Messi, Luis Suárez et Sergio Busquets devraient aussi fouler la pelouse du stade Saputo. L’Inter Miami est sur quatre victoires consécutives, six matchs sans défaite, et trône au sommet de la MLS. La troupe à Gerardo Martino veut continuer de récolter les bons résultats avant que bon nombre de ses joueurs, dont la Pulga, quitte le club pour rejoindre leurs équipes nationales en vue de la Copa América, en juin. Jordi Alba sera écarté, se remettant d’une blessure.

« Il y a des joueurs contre qui je veux bien faire, continue Piette. Je pense à [Aidan] Morris à Columbus. C’est un bon joueur […], mais j’aimerais avoir le dessus sur lui. »

« Contre Messi, c’est bizarre, parce que tu veux bien faire, mais tu ne veux pas non plus être celui qui le blesse ! »

Vendredi, à la veille du match, Piette a ajouté qu’il doit « parfois se pincer » pour croire ce qui est sur le point de se produire. « Il vient d’une autre planète », a lancé le milieu de terrain.

« Ça va être une grosse tâche. C’est une de mes idoles. J’ai grandi en tant que fan de Barcelone. […] Mais d’un autre côté, j’ai mon côté compétiteur. [Ce samedi], je veux performer au meilleur de mes capacités. Pour moi, et pour le club. »

« Vous méritez de vivre ce moment »

Laurent Courtois a quant à lui parlé du « danger » et de la « beauté » de jouer devant des joueurs à ce point idolâtrés.

PHOTO PETER MCCABE, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Laurent Courtois, entraîneur-chef du CF Montréal

« Tu veux montrer que tu peux rivaliser, dit-il. Tu veux montrer que tu es proche de leur niveau et que tu mérites d’être sur le même terrain. »

Il revient à sa formule utilisée presque toutes les semaines lorsqu’il est interrogé sur l’adversaire du moment. « Contrôle ce que tu peux contrôler. Mais est-ce que tu peux contrôler Messi ? J’ai reçu deux, trois textos qui me disent de le forcer à jouer sur son pied droit ! »

Ce qui provoque l’hilarité dans la salle de conférence du Centre Nutrilait. Pour la petite histoire, Messi a marqué 451 buts du pied gauche au fil de sa carrière… contre seulement 89 du pied droit.

« Qu’est-ce qu’on peut manipuler autour, pour limiter son champ d’action ? Après, je ne vais pas faire une causerie anti-Messi. J’ai bien trop de respect pour les autres joueurs de l’équipe. Et il y a bien plus de priorité à donner à mes joueurs. »

Gabriel Gervais, dont les épaules ont semblé se détendre lorsque la question sur Messi est finalement venue après toutes les interrogations sur la gouvernance du CF Montréal, s’est dit « très, très fébrile » en vue du match de samedi.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Gabriel Gervais, président et chef de la direction du CF Montréal

« Vous devez comprendre que nos équipes travaillent tellement fort depuis le début de l’année. »

Il fait l’énumération, en incluant le sportif, mais aussi les gens « administratifs », « aux ventes », « au marketing », « aux partenariats ».

« Vous méritez de vivre ce moment, disait-il à ceux-ci, cette semaine. Tout le monde, toute la ville, on mérite de vivre ce grand moment de soccer. […] Nos partenaires sont très excités, la clientèle est prête à fêter le soccer. Et quoi de mieux que de voir notre équipe offrir une belle performance ? »