La victoire vient toujours camoufler certains défauts. Or, quand on ne gagne plus, ces mauvais plis prennent l’avant-scène et sont dévoilés au grand jour.

Des erreurs de concentration ont, à nouveau, miné le CF Montréal qui a ultimement baissé pavillon 2-1 face aux Red Bulls de New York, samedi soir au Red Bulls Arena.

La première fois, c’est une faute de parcours. Lors de la deuxième occurrence en quatre jours, c’est inquiétant. C’est la même recette, quoiqu’avec une saveur un brin différente, qui a mené à la perte des hommes d’Hernán Losada samedi. Une première mi-temps brouillonne qui vient couler l’équipe d’emblée, de mauvaises lectures de jeu et un complexe d’infériorité à l’étranger sont les causes de ce revers montréalais.

Une passe mal calculée de George Campbell a mené au premier but des locaux, puis Joel Waterman a raté son positionnement sur le second en permettant à Cory Burke d’être en position légale.

La seule réelle menace du CFM est venue sur un coup franc lointain. C’est justement Campbell et Waterman qui ont combiné pour trouver le fond du filet.

L’Impact a tout de même failli se sauver avec un point, quand une frappe de Sunusi Ibrahim a heurté le bras d’un défenseur new-yorkais dans les arrêts de jeu. L’arbitre vidéo n’a toutefois pas accordé de penalty.

Les Montréalais ont semblé au bout du rouleau par moment, victime de leur horaire chargé dans les dernières semaines. Le hic, c’est que les prochaines semaines le seront aussi, alors Losada se devra de trouver une solution.