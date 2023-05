La défense gagne des championnats, dit-on. C’est une bonne nouvelle pour le CF Montréal. Ça devrait également être le leitmotiv du club cette saison, car si la défense prend l’eau, il ne restera pas grand-chose à quoi s’accrocher.

Le Bleu-blanc-noir a vu sa séquence de six victoires consécutives prendre fin mercredi contre le FC Cincinnati avec un revers de 3-0. Si la séquence d’un seul but accordé en 584 minutes de jeu a été le moteur de ce succès, les Montréalais ont été en mesure d’inscrire précisément deux buts lors de chacun de ces matchs.

L’Impact devra poursuivre sur cette lancée, s’il veut connaître du succès. Et qui affronter de mieux pour tenter d’en faire davantage offensivement que les Red Bulls de New York, adversaire de ce samedi et accessoirement l’une des meilleures défenses du circuit ? Montréal est d’ailleurs la seule formation à avoir inscrit deux buts ou plus contre les New-Yorkais cette saison.

Le CFM a tenté 9,8 tirs par match cette saison, le plus bas total en MLS, et est à égalité au 27e rang pour les buts attendus. C’est moins à plat qu’en début de saison, mais c’est toujours un rythme insuffisant à moins de compter sur une défense digne d’une équipe de José Mourinho.

La production offensive repose ultimement sur les épaules de Romell Quioto, éclopé, et de Chinonso Offor, qui n’a pas le profil d’un buteur prolifique.

« Nous avons eu de bons moments [contre Cincinnati], a affirmé l’entraîneur-chef du CFM, Hernán Losada, jeudi matin par visioconférence. À l’avenir, nous allons essayer de terminer nos actions, avec un tir au but, avec des jeux individuels. C’est ce qui manque en ce moment.

Marquer lors de seulement deux matchs à l’extérieur cette saison n’est pas une bonne statistique. Cela signifie que si nous ne sommes pas parfaits défensivement et que nous ne gardons pas un blanchissage, nous ne sommes pas une équipe qui va marquer trois ou quatre buts par match. Hernán Losada, entraîneur-chef du CF Montréal

« Cela signifie que nous devons rester concentrés et intenses, sinon nous aurons des problèmes. »

Ces erreurs défensives ont certes miné les chances de gagner du club mercredi, mais l’équipe a été blanchie de nouveau. Pour régler ce problème, Losada a récemment décidé de ramener Lassi Lappalainen en pointe et de laisser Ariel Lassiter piloter le flanc gauche.

Avec les performances en demi-teinte de Sunusi Ibrahim, le club aura besoin de renfort en pointe. Lappalainen pourra-t-il avoir un rôle à jouer avec l’horaire chargé des prochaines semaines ? Assurément. Au Finlandais de s’imposer et d’insuffler un brin de vitesse qui a cruellement manqué dans le dernier tiers.

Des Red Bulls plus inspirés, mais toujours aussi beiges

Depuis le dernier affrontement entre les deux équipes, il y a un mois, les Red Bulls ont connu un certain changement. Le pilote Gerhard Struber a été mis à la porte et Troy Lesesne est arrivé pour redresser la barre.

Or, il ne faut pas se leurrer, les Red Bulls sont toujours les Red Bulls. Leur style n’a pas changé et ce sera du soccer étanche. Après trois rencontres sous les ordres de Lesesne, dont un duel de coupe, le club n’a toujours pas encaissé de but.

Les New-Yorkais ont accordé seulement 11 buts en 13 rencontres, alors ce duel ne sera pas marqué par des feux artifices, mais il représente un bon compromis entre la possibilité de ravir trois points sur la route et un défi pour l’offensive.