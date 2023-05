Battu 3-0 mercredi par le FC Cincinnati, le CF Montréal doit rapidement tourner la page, car il rendra visite aux Red Bulls de New York dès samedi.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Si l’entraîneur-chef Hernan Losada s’était montré très critique de cette rencontre en soirée mercredi, il a regardé ce revers des siens avec un œil différent au lever, jeudi.

« Le match n’était pas si mauvais : je l’ai revu ce matin et j’ai eu une nouvelle perspective. Certains passages étaient bien. On va continuer à travailler. Il y avait des points positifs.

« Chaque match, on doit tirer des leçons, a poursuivi Losada. Mercredi, on a manqué de concentration. C’est dommage qu’il ait commencé de la façon qu’il a commencé (avec un contre son camp de Joel Waterman à la deuxième minute). On doit apprendre à finaliser nos actions, surtout dans les derniers 16 mètres. C’est ce qui manque un peu. C’est mauvais de n’avoir marqué à l’extérieur qu’en matchs de coupes. Ça veut dire que si on ne garde pas un bloc défensif solide, si on ne garde pas notre concentration, nous n’allons pas marquer trois ou quatre buts par match. »

Appelé à préciser sa pensée, Losada a souligné les éléments positifs qu’il a identifiés dans cette rencontre qui a fait reculer l’Impact (5-7-0, 15 points) au 12e rang dans l’Est.

« Certaines de nos constructions étaient très bien : nous avons trouvé de l’espace contre la meilleure défense de la ligue, les échanges entre Bryce Duke, Mathieu Choinière et Sean Rea étaient très bien. Mais après avoir cassé la première ligne de pression, il n’y a pas eu de suite.

« Les points à travailler restent les mêmes. On doit être beaucoup plus efficaces devant et finaliser les actions, prendre moins de risques dans la construction, surtout dans l’axe. Je veux que mes ailiers soient plus actifs avec le ballon. Je ne trouve pas que nous avons offert du jeu de qualité le long des lignes. »

L’entraîneur a aussi rappelé l’absence de Romell Quioto et parlé du niveau d’énergie de Chinonso Offor, qui vient de disputer plusieurs rencontres en peu de temps.

Aura-t-il le temps de renverser la vapeur avec deux jours de préparation seulement ?

« Oui, on peut apporter des changements en deux jours, car c’est un match complètement différent. Contre les Red Bulls, c’est toujours difficile, rempli de duels. Sur le terrain, en deux jours on met tout l’accent sur la récupération. Mais ça donne suffisamment de temps pour faire de la vidéo et discuter de nos ajustements. »

D’ailleurs, pour le milieu de terrain Mathieu Choinière, cet affrontement contre les Red Bulls (2-4-7, 13 points, 14es dans l’Est) est une bénédiction.

« Il faut apprendre de ce match (contre Cincinnati) et on est chanceux : on a un match qui arrive très bientôt, a-t-il dit. Il faut rester uni, se battre chaque match. On a aussi pris trois buts : on n’a pas envie de refaire ça. Il faut mieux défendre. »

Les Red Bulls et le CF Montréal s’affronteront pour la deuxième fois en un mois. Le premier duel s’était soldé par une victoire de 2-0 du onze montréalais au stade Saputo. Mais les Red Bulls ont depuis congédié l’entraîneur-chef Gerhard Struber pour le remplacer par Troy Lesesne. Losada s’attend-il à une performance différente des New-Yorkais ?

« Pas vraiment : les Red Bulls ont un style et le nouvel entraîneur joue de la même façon. Je m’attends à un match très serré, comme tous les matchs contre eux. »

Mais Choinière se méfie un peu de « l’énergie du désespoir » que certains adversaires pourraient afficher dans ce duel.

« Ils sont un peu dans la même position que nous au classement et avec le nouvel entraîneur, tout le monde veut prouver qu’il a sa place. De notre côté, il faut prouver qu’on peut gagner à l’extérieur. »

Le CF Montréal ne compte en effet qu’une victoire sur les pelouses adverses cette saison : un gain de 2-0 inscrit à Kansas City, le 29 avril. Il montre un dossier de 1-6-0 à l’étranger et n’a marqué que deux buts, contre 17 pour ses opposants.

Le match de samedi sera disputé au Red Bull Arena et se mettra en branle à 19 h 30.