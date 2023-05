« Je trouve que l’échange a été bénéfique pour moi, mais aussi pour les deux équipes. J’ai dû m’acclimater à mes nouveaux coéquipiers et nous avons connu une séquence de six victoires. Nous avons retrouvé le chemin victorieux et les choses commencent à bien tourner », a mentionné Bryce Duke.

PHOTO JEFF DEAN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Enfin les retrouvailles pour Bryce Duke, Ariel Lassiter et Kamal Miller

Lorsqu’une transaction sportive est annoncée sur les médias sociaux, les partisans aiment bien évaluer quelle équipe est ressortie gagnante. Mais parfois, les deux formations y trouvent ultimement leur compte.

Simon Servant La Presse Canadienne

Après un début de saison difficile, le CF Montréal et l’Inter Miami CF ont décidé de bouger pour peut-être créer une étincelle. Le 12 avril, le Bleu-blanc-noir a donc fait l’acquisition du jeune milieu de terrain Bryce Duke et de l’attaquant Ariel Lassiter en retour du défenseur Kamal Miller et d’un montrant de 1,3 million US en argent d’allocation générale.

Maintenant, l’heure des retrouvailles est finalement arrivée pour tout ce beau monde, alors que les Montréalais accueilleront le club floridien au stade Saputo, samedi soir.

Aux prises avec plusieurs blessures, en quête de créativité offensive et croupissant au dernier rang de l’Association Est avec un dossier de 1-5-0, le CF Montréal a vu Duke et Lassiter leur offrir un impact immédiat. Depuis l’acquisition des deux joueurs, l’équipe montre une fiche de 4-3-0 en MLS et elle a remporté trois matchs en Championnat canadien pour s’assurer de disputer la finale.

Et l’échange ne pouvait pas mieux tomber aussi pour Duke et Lassiter. Peu utilisés à Miami, ils ont rapidement gagné la confiance de l’entraîneur-chef Hernan Losada et ils ont grandement contribué à mieux faire progresser le ballon dans le dernier tiers.

« Je trouve que l’échange a été bénéfique pour moi, mais aussi pour les deux équipes. J’ai dû m’acclimater à mes nouveaux coéquipiers et nous avons connu une séquence de six victoires. Nous avons retrouvé le chemin victorieux et les choses commencent à bien tourner », a mentionné Duke.

L’arrivée de Miller a également semblé insuffler un peu d’énergie au sein de l’Inter Miami CF, qui revendiquait un dossier de 2-5-0 avant l’échange. Soudainement, il présente une fiche de 3-3-0 en MLS, mais il a également gagné ses trois parties à la Coupe des États-Unis pour obtenir son billet pour les quarts de finale.

Reconnu à Montréal pour sa stabilité défensive, Miller a néanmoins aidé offensivement l’Inter Miami CF (5-8-0) en inscrivant le but décisif en tirs de barrage lors d’un gain contre le Miami FC lors de la troisième ronde du tournoi.

Coéquipier défensif de Miller lors de ses deux saisons complètes et six matchs avec le CF Montréal, Rudy Camacho a bien hâte de le retrouver sur le terrain. Sans toutefois lui souhaiter du succès.

« Ça va faire plaisir de revoir Kamal, samedi. Nous avons passé de bons moments ensemble. J’espère qu’il connaîtra un mauvais match », a dit Camacho en riant.

L’histoire de cet affrontement ne tourne toutefois pas uniquement autour de Duke, Lassiter et Miller. Lors du match d’ouverture de la saison des deux équipes, l’Inter Miami CF avait résisté à quelques belles occasions du CF Montréal (5-8-0) pour se sauver avec une victoire de 2-0.

Les attaquants sud-américains Nicolas Stefanelli et Josef Martinez avaient pu montrer leur savoir-faire. Depuis ce duel, l’excellent attaquant équatorien Leonardo Campana a effectué un retour au jeu. Losada aura d’ailleurs ce trio à l’œil.

« C’est une équipe avec beaucoup de qualités individuelles. Ils ont peut-être deux des meilleurs attaquants de la MLS en Martinez et Campana. Il y a plusieurs menaces en attaque et il faut être prudents avec eux. Je m’attends tout de même à un match ouvert et je crois qu’il y aura beaucoup d’occasions de marquer. Les deux équipes ont besoin de points », a insisté l’entraîneur-chef du Bleu-blanc-noir.

Losada dit vrai. À l’heure actuelle, l’Inter Miami CF et le CF Montréal occupent respectivement les 12e et 13e échelons de l’Association Est, à seulement trois points du neuvième et dernier rang donnant accès aux éliminatoires. Ils viennent également de subir la défaite à leurs deux dernières sorties en MLS.

Duke entend bien tirer avantage de son passage avec le club de la Floride pour faciliter le travail de Losada et de ses coéquipiers dans leur préparation en vue de cette partie.

« J’ai porté les couleurs de Miami pendant un an alors je sais comment ils jouent, je connais certaines de leurs tendances ainsi que la façon dont leur entraîneur pourrait penser. Je ne fais plus partie de la messagerie de groupe avec mes anciens coéquipiers, mais je pense aller leur parler pour leur soutirer des informations », a blagué Duke.

Le CF Montréal sera une fois de plus privé des attaquants Romell Quioto et Mason Toye ainsi que du milieu de terrain Samuel Piette. Losada a fait savoir jeudi que Quioto allait rater une longue période de jeu en raison d’une « lésion à l’ischio-jambier ».