(Montréal) Le CF Montréal est loin d’être aussi intimidant à l’étranger que lors de la dernière saison, mais des signes laissent croire qu’il effectue des pas dans la bonne direction.

Simon Servant La Presse Canadienne

La barre avait été placée très haute après la saison 2022, alors que le Bleu-blanc-noir avait établi un record de la MLS avec 11 victoires sur les terrains adverses. Un petit tour rapide sur le site de la ligue permet de constater qu’avec un seul gain en neuf parties à l’étranger en 2023 (1-7-1), les Montréalais peuvent déjà dire adieu à un autre record, mais un point tournant s’est peut-être produit mercredi soir.

Alors que D. C. United menait 2-0 avec seulement 10 minutes à écouler à la rencontre, le CF Montréal semblait sur le point de subir un septième jeu blanc en neuf matchs à l’étranger cette saison. L’entraîneur-chef Hernan Losada avait déjà apporté plusieurs changements afin de créer une étincelle. Il l’a finalement obtenue.

La formation montréalaise a sonné la charge avec deux buts en 71 secondes et elle a enregistré un point important au classement. Elle a surtout empêché un rival direct dans l’Association Est de se distancer.

Pendant quelques instants, on a vu une équipe qui dictait le rythme et qui n’était pas intimidée par la foule hostile. Pendant quelques instants, le CF Montréal semblait ne faire qu’un avec sa version de 2022, et ce, même si de nouveaux joueurs et un nouvel entraîneur-chef se sont greffés à lui.

« Ça vient de notre culture. Nous avons mis les bases lors des dernières années et peu importe qui s’ajoute, c’est notre travail de lui faire savoir qui nous sommes en tant qu’équipe et ce que nous représentons en tant que joueurs, a déclaré le défenseur Joel Waterman, jeudi, avant l’entraînement des siens à Philadelphie. Plusieurs joueurs dans notre vestiaire partagent cette mentalité et s’assurent que tout le monde soit sur la même longueur d’onde. »

Et c’est exactement ce que les partisans ont pu voir contre D. C. United. Pas uniquement en raison de la remontée, mais aussi par cet esprit de corps qui a été perceptible lorsque Zachary Brault-Guillard a été victime d’un tacle musclé de la part de Lewis O’Brien, à la 84e minute.

Au moins cinq joueurs montréalais sont venus à l’aide de Brault-Guillard, aux prises avec le grand Christian Benteke, et ils n’ont pas hésité à dire leur façon de penser à quelques joueurs adverses.

C’était peut-être l’aboutissement de plusieurs mois de travail de la part de Losada, qui a immédiatement souhaité recréer cette unité qui avait marqué la dernière saison des Montréalais.

« C’est important pour chaque équipe qu’elle reste unie. Je suis très heureux de la mentalité de tout le groupe. Chaque club qui efface un retard de deux buts avec 10 minutes à jouer doit forcément avoir une mentalité positive et du caractère. Ça va nous donner de la confiance pour continuer à pousser, parce qu’on ne sait jamais ce qui peut arriver », a noté l’Argentin.

C’est une leçon que Losada continue de partager à ses joueurs. Avant son match nul de mercredi soir, le CF Montréal avait perdu ses huit parties cette saison lorsqu’il encaisse le premier but.

Composer avec la fatigue

L’équipe amorce la dernière étape d’une séquence de 11 matchs en 36 jours et par la force des choses, la fatigue s’est grandement emparée du vestiaire montréalais. On l’a vue en fin de première demie à Washington.

Losada se fait toutefois un point d’honneur d’utiliser pratiquement tous les joueurs à sa disposition. C’est évidemment un désir de reposer certains partants, mais c’est aussi pour que ses hommes puissent montrer ce qu’ils ont dans le ventre.

« Je suis moi-même fatigué et je ne joue même pas, a-t-il laissé entendre. Après le match, nous avons fait 2 h 30 d’autobus pour aller à Philadelphie. Je n’ai presque pas dormi. Nous devons continuer la rotation, parce que nous ne savons pas si nous pouvons en donner plus que ça. Nous soutirons le maximum de ce groupe et nous essayons de recharger les batteries pendant deux ou trois jours. »

Néanmoins, le milieu de terrain Matko Miljevic a été laissé de côté lors de trois des quatre derniers matchs du Bleu-blanc-noir. Losada n’a pas entretenu les rumeurs circulant à l’effet qu’il s’était passé quelque chose à l’interne, indiquant plutôt que Miljevic avait raté plusieurs semaines d’activités en raison d’une blessure à un genou.

« Matko revient d’une opération. Il y a ensuite eu une rééducation de deux mois en Argentine. Il a perdu toute sa préparation », a-t-il dit.

Entre-temps, l’attaquant Sunusi Ibrahim a été l’un de ceux qui a saisi sa chance depuis quelques matchs. Son entrée en scène à la 61e minute, mercredi, a dynamisé les troupes et il a participé aux deux buts des siens. Il avait également laissé sa marque contre le Forge FC, lors des demi-finales du Championnat canadien.

Le Nigérian de 20 ans a lui aussi noté que la chimie opère de plus en plus entre les joueurs, notamment à l’avant.

« Il y a une compréhension entre moi, Chinonso Offor et Ariel Lassiter. Nous tentons de trouver des tactiques à l’entraînement. Quand j’ai le ballon, ils se déplacent à certains endroits et vice-versa. Je pense qu’il y a surtout cette compréhension lorsque nous attaquons à trois ou quatre. Nous créons des espaces », a observé Ibrahim.

Blessé à l’abdomen lors d’un violent contact avec Benteke, le défenseur Rudy Camacho se portait déjà mieux après la rencontre face à D. C. United. Le Français ne devrait pas rater l’affrontement de samedi soir contre l’Union.