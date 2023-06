D.C. United a pris les commandes de la rencontre. Il menait 2-0 avec une dizaine de minutes à jouer. Le club de la capitale américaine croisait le fer avec une équipe qui n’avait pas amassé le moindre point après avoir concédé le premier but.

En fait, cette équipe n’a récolté des points qu’une seule fois sur la route en MLS cette saison.

Le club en question, c’est le CF Montréal, et il était dans les câbles.

Absolument rien n’indiquait que le vent allait tourner. Quand les Montréalais avaient la moindre occasion, ils la bousillaient en envoyant le ballon une vingtaine de travées derrière le filet.

Puis un éclair de génie a frappé le collectif, spécialement Sunusi Ibrahim et Ariel Lassiter. En l’espace de 70 secondes, chacun a préparé la réussite de l’autre, et aussi simplement, le CFM s’est sauvé avec un verdict nul de 2-2 contre D.C. United, mercredi soir, dans l’euphorie générale.

Après le second but des Montréalais, il a été possible d’apercevoir Joel Waterman et Victor Wanyama courir vers l’entraîneur-chef Hernán Losada pour partager ce moment d’allégresse.

PHOTO GEOFF BURKE, USA TODAY SPORTS Joel Waterman (16)

« C’est facile d’être l’entraîneur de cette équipe », a lancé tout bonnement l’ancien pilote de D.C. United, bien fier d’avoir joué les trouble-fêtes.

« Autant dans les bons que dans les moins bons moments, a ajouté Losada. […] C’est un groupe très, très uni, qui travaille beaucoup, qui reste positif. On commence à y croire, et ce, beaucoup. Après une erreur, il y a plusieurs joueurs qui veulent travailler davantage pour aider leur coéquipier à côté. »

Je suis fier de mes joueurs. Hernán Losada, entraîneur-chef du CF Montréal

L’Argentin s’est rendu au sommet cette saison avec le club, ils ont remporté 8 de leurs 11 dernières sorties. Une séquence qui survient immédiatement après avoir fait une visite dans les bas-fonds. Ses troupiers ont plié l’échine lors de six de leurs sept premières sorties. De quoi l’équipe est faite, il le sait très bien.

Est-ce l’équipe avec le plus de talent ? Absolument pas. C’est l’équipe qui a la plus petite masse salariale en MLS et zigzague d’un côté et de l’autre de la ligne rouge.

Or, elle a démontré une force de caractère qui n’a pas toujours été possible de voir lors du début de la campagne. Certains vétérans se traînaient les pieds dans le passage à creux. Toutefois, il y a eu un déclic après une victoire pourtant banale contre Vaughan Azzurri et depuis, le collectif est en symbiose.

À voir si cette unicité sera capable d’être constante et perceptible lors d’une rechute.

Le retour du roi Sunusi Ibrahim

PHOTO GEOFF BURKE, USA TODAY SPORTS Zachary Brault-Guillard (15) et Sunusi Ibrahim (14)

Le suspect numéro un pour les défenses, ce n’est pas Sunusi Ibrahim. Sauf en Championnat canadien, où il est plus terrorisant qu’un souverain du Moyen-Âge en soif de pouvoir.

En MLS, l’attaquant nigérian n’avait pas marqué depuis novembre 2021. Ça datait.

Il a d’abord réalisé une reprise de la tête décroisée parfaite qui a volé au-dessus du portier adverse et qui a permis de couper l’avance rivale. Il a ensuite enchaîné avec un caviar que Lassiter ne pouvait manquer.

« Il a apporté tout ce dont on manquait en première mi-temps », a relaté Losada. Cette fougue, cette énergie, ces courses dans le dos de la défense, il en a offert à chaque occasion. Bref, il a été au cœur de ce second souffle.

Les blessures à Romell Quioto et Mason Toye ont lancé Ibrahim à l’avant-plan. Le joueur de 20 ans obtient des départs ou fait son entrée comme remplaçant à tous les matchs. Après avoir bombardé le filet samedi dernier contre l’Inter Miami, Ibrahim a finalement trouvé le fond du filet contre Wayne Rooney et sa bande. Rien de mieux pour le moral d’un buteur qu’une réussite.

Sa contribution a d’ailleurs permis au Bleu-blanc-noir de signer son premier verdict nul cette saison. Ce point-ci va apporter « un flow positif » pour la prochaine série de matchs, dixit Losada.

Les deux prochaines parties des Montréalais seront à l’étranger. D’abord, contre l’Union de Philadelphie samedi, puis surtout contre les Whitecaps de Vancouver, mercredi, en finale du championnat canadien.

PHOTO GEOFF BURKE, USA TODAY SPORTS Rudy Camacho s’est blessé lors d’une collision.

Cependant, ce point vient avec un prix : le défenseur central Rudy Camacho est tombé au combat après un fort match. Une vilaine collision l’a fait péricliter lors du second but de D.C. United et le Français a quitté le duel sur une civière. Une lourde perte pour la charnière centrale.