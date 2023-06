L’Union de Philadelphie n’a pas perdu à ses huit dernières parties en MLS (6-0-2), soit depuis le 8 avril contre le FC Cincinnati, et il est reconnu pour être un adversaire coriace et quasi imbattable à son domicile.

(Montréal) Aucun point n’est gratuit dans la MLS et encore moins à l’endroit où le CF Montréal disputera son prochain match.

Simon Servant La Presse Canadienne

Après avoir montré du caractère pour obtenir un gros point au classement mercredi soir, dans un verdict nul de 2-2 contre DC United, le Bleu-blanc-noir poursuit son voyage en rendant visite à l’Union de Philadelphie, samedi soir.

Les Montréalais ont éprouvé plusieurs difficultés à l’étranger cette saison, ne signant qu’une seule victoire à leurs neuf parties en pareille situation (1-7-1). Deux buts en 71 secondes à Washington, tard en deuxième demie, semblent toutefois avoir insufflé un brin de confiance au sein du groupe.

Néanmoins, pour terminer cette semaine sur la route en MLS, le CF Montréal (6-8-1) aurait probablement préféré se mesurer à une équipe qui vogue sur une moins bonne séquence.

L’Union (8-4-3) n’a pas perdu à ses huit dernières parties en MLS (6-0-2), soit depuis le 8 avril contre le FC Cincinnati, et il est reconnu pour être un adversaire coriace et quasi imbattable à son domicile.

La troupe de Philadelphie n’a pas perdu devant ses partisans depuis le 25 mars (3-0-2) et il s’agissait alors de son premier revers au Subaru Park à ses 30 dernières sorties (22-1-7). Pour en ajouter, l’Union n’a encaissé que sept défaites à domicile depuis le début de la saison 2019 et lors de deux des quatre dernières campagnes, en 2020 (9-0-0) et en 2022 (12-0-5), il n’a pas connu l’échec sur son terrain.

« C’est une très bonne équipe, qui a récemment trouvé son rythme. Ils ont de bons joueurs à l’avant et nous devrons les surveiller. Aussi, Philadelphie, c’est un endroit difficile où jouer. Nous jouons bien depuis quelque temps et l’objectif ne change pas. Nous devons obtenir un bon résultat », a soutenu le défenseur Joel Waterman.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Le défenseur Joel Waterman

L’Union est un club difficile à battre, mais le Bleu-blanc-noir peut se vanter d’avoir réussi l’exploit plus tôt cette saison.

À l’instar de son duel contre DC United, le CF Montréal était venu de l’arrière de façon tardive contre l’Union au Stade olympique, le 18 mars. Cette fois, il avait été en mesure de triompher 3-2 grâce à un but de Romell Quioto, dans les arrêts de jeu de la deuxième demie.

Blessé à l’ischiojambier, Quioto devra cette fois laisser ses coéquipiers faire opérer leur magie. Qui plus est, selon l’entraîneur-chef Hernan Losada, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts depuis cet affrontement.

« Ce sera un match complètement différent, contre une équipe et dans des circonstances complètement différentes. L’Union est une équipe solide et il y a beaucoup de continuité là-bas. Tu peux voir la même formation chaque semaine. Ça veut dire que les joueurs se connaissent bien et qu’ils connaissent bien leur entraîneur-chef. Chaque équipe qui va jouer à Philadelphie peut s’attendre à un match compliqué », a insisté Losada.

Une chose est sûre, pour se rendre la tâche plus facile, le CF Montréal devra connaître de meilleures premières demies à l’étranger.

À plusieurs reprises depuis le début de la saison, Losada a réussi à apporter de bons ajustements à la mi-temps et ses hommes répondent généralement bien. Il ne leur reste maintenant qu’à convertir leurs occasions de marquer en buts.

« J’étais un peu frustré de notre première demie (mercredi) parce qu’il y a eu de bons moments en possession, mais la prise de décision n’était pas là dans le dernier tiers. En deuxième demie, nous commençons à attaquer l’objectif devant nous. Des joueurs entrent et nous donnent de l’énergie. Notre deuxième demie est toujours meilleure que notre première, mais j’aimerais que nous marquions plus de buts en première demie », a expliqué l’entraîneur-chef.

Au cœur d’une séquence de 11 matchs en 36 jours, le CF Montréal a dû puiser dans ses ressources au cours des dernières semaines. Plusieurs joueurs ont pris les bouchées doubles et devront encore le faire jusqu’à la pause internationale, à la mi-juin.

« Je suis fatigué, mais c’est la nature de la ligue. Je préfère malgré tout jouer en finale du Championnat canadien la semaine prochaine, à Vancouver, que de ne pas y être. Nous voulons terminer ce voyage en MLS sur une bonne note et obtenir un peu de repos pour aller chercher le trophée à Vancouver. La fatigue ne sera pas une excuse pour nous », a mentionné Waterman.

Blessé à l’abdomen lors du duel contre DC United, le défenseur Rudy Camacho devrait être en uniforme et disponible face à l’Union.