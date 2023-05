Patrice Bernier savait que son tour serait sur le point de venir, mais l’honneur qu’il recevra samedi soir n’est pas moins grandiose.

Simon Servant La Presse Canadienne

L’ancien capitaine de l’équipe a rencontré les médias, jeudi, à deux jours de son intronisation au Mur de la renommée du CF Montréal.

C’est pendant la mi-temps du duel contre l’Orlando City S.C. que Bernier deviendra le cinquième joueur à voir son nom apparaître sur cet espace permanent au stade Saputo, qui sert à honorer ceux qui ont marqué l’histoire du club. Il rejoindra les défenseurs Gabriel Gervais et Nevio Pizzolitto, le gardien Greg Sutton ainsi que l’attaquant Mauro Biello.

« Je remercie toute l’organisation du CF Montréal de récompenser ma portion de carrière avec l’Impact et de m’ajouter à ce groupe exclusif. C’est même un moment plus particulier que lorsque j’ai été intronisé aux temples de la renommée du soccer québécois et du soccer canadien, parce que j’ai passé la majorité de mes heures professionnelles ici. Quand Gabriel m’a annoncé ça il y a un mois, j’étais surpris, mais je me disais que ç’allait arriver à un certain moment », a souligné Bernier.

Les qualificatifs ne manquent pas lorsqu’il est question de décrire Bernier et ce qu’il a accompli pendant sa carrière comme joueur, mais Gervais, qui l’a côtoyé dans les rangs mineurs et universitaires, a réussi à bien résumer son ami de longue date.

« En 2002, nous avons été coéquipiers avec l’Impact et Patrice était mon cochambreur. Il avait toujours cette joie, cet amour, cet enthousiasme et cette passion pour le soccer. Chaque matin de match à l’étranger, Patrice ouvrait les rideaux de la chambre d’hôtel et peu importe s’il faisait beau ou s’il y avait de la pluie, il hurlait “quelle journée magnifique pour un match !” Je le suppliais de fermer les rideaux parce que je voulais dormir, mais pour lui, c’était toujours une journée magnifique pour jouer au soccer. Cet enthousiasme était fascinant », a mentionné Gervais en souriant.

PHOTO RYAN REMIORZ, LA PRESSE CANADIENNE Le président du CF Montréal, Gabriel Gervais, et Patrice Bernier

Retour remarqué

Bernier a effectué un premier passage à Montréal, de 2000 à 2002, en A-League, et il s’est ensuite exilé pendant 10 ans en Europe pour prendre de l’expérience et raffiner son jeu.

Entre-temps, le soccer a évolué dans la province et l’occasion de jouer à la maison, dans une ligue professionnelle nord-américaine, a mis la table pour le retour de Bernier avec l’Impact, en 2012. Il a porté les couleurs de l’équipe lors de sa première saison en MLS jusqu’à ce qu’il accroche ses crampons en 2017, après avoir remporté plusieurs honneurs individuels et collectifs.

À l’époque en A-League, tout ce que tu voulais, c’était de faire ça comme métier pendant toute l’année. La saison se déroulait d’avril à septembre. Des joueurs allaient jouer à l’intérieur, d’autres allaient travailler. Quand l’équipe est entrée dans la MLS, tu pouvais jouer dans les grandes ligues et c’est une des raisons pour lesquelles je suis revenu. Ça m’a permis de jouer avec Marco Di Vaio, Didier Drogba, Ignacio Piatti, Laurent Ciman, entre autres. Si j’étais resté en Europe, je n’aurais pas pu jouer avec tous mes coéquipiers et développer toutes ces amitiés. Patrice Bernier

Ses prouesses sur le terrain ont été accompagnées d’un grand leadership et d’une grande reconnaissance de ce que pouvait représenter l’Impact, et maintenant le CF Montréal, pour les partisans de l’équipe. Bernier a été capitaine de l’équipe de 2014 à 2017, il s’est impliqué comme entraîneur adjoint avec l’Académie et la première équipe avant de devenir analyste des matchs à la télévision.

Un bel héritage

Encore aujourd’hui, Bernier est une figure emblématique du soccer au Québec et il continue à aider à faire croître le sport dans la province, comme il le faisait lorsqu’il portait les couleurs de l’Impact ou de l’équipe canadienne.

« Lorsque je suis revenu à Montréal, j’ai compris que la responsabilité reposerait sur mes épaules parce que j’étais le dernier joueur encore actif qui avait joué à l’époque. C’était difficile au début parce que je savais que je devais en faire beaucoup à l’extérieur du terrain. Je savais que si je ne le faisais pas, les gens n’en parleraient pas beaucoup. J’aime le soccer. L’équipe a la responsabilité de faire grandir le sport et c’était aussi la mienne. Et la meilleure façon de faire grandir le sport, c’est de bien performer », a observé Bernier.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Patrice Bernier avec l’Impact de Montréal en 2016

La carrière d’un joueur n’est pas éternelle, mais ce qu’il a accompli peut rester à tout jamais ancré dans les racines d’une équipe. D’avoir son nom sur le Mur de la renommée du CF Montréal est un pas de plus vers une reconnaissance qui traversera les générations.

Gervais, qui agit maintenant à titre de président et chef de la direction de l’équipe, estime que c’est toute l’histoire de Bernier qui saura inspirer les jeunes qui déplaceront leurs yeux vers cette section du stade Saputo.

J’ai connu Patrice intimement et il rêvait d’être un joueur professionnel. Il a fait preuve de discipline et de rigueur. Il a fait beaucoup de sacrifices en Europe, il est revenu ici et ça n’a pas été facile pour lui. Il a fait face à l’adversité de façon positive. Il n’a jamais arrêté et il a toujours été en confiance. Ç’a été un bon capitaine et un bon leader. Gabriel Gervais, président et chef de la direction du CF Montréal

« Quand tu croises les gens et qu’ils te disent que tu les as bien représentés, ça représente plus que tous les trophées. C’est se dire que les gens se voient en toi et ça m’a marqué », a ajouté Bernier.

Et encore aujourd’hui, des joueurs se reconnaissent en lui, comme Mathieu Choinière, Samuel Piette ou encore Sean Rea, qui jouent actuellement pour le CF Montréal.

Avant l’entraînement de jeudi au Centre Nutrilait, Choinière et Rea n’ont eu que des bons mots à l’endroit de Bernier, qui a dirigé les deux joueurs avec l’Académie.

« Patrice, c’est le soccer québécois. C’est la légende du Québec et du club, c’est ce qu’il représente pour moi, a insisté Choinière. Il met tout le monde en confiance. »

« Il m’a toujours donné des conseils et il m’a toujours soutenu. Il en a fait beaucoup pour l’équipe et nous voulons faire comme lui. J’aimerais être aussi constant que lui pendant ma carrière », a surenchéri Rea.