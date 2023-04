Johnny Russell (7) du Sporting de Kansas City, entouré d’Aaron Herrera (22) et Mathieu Choinière (29) du CF Montréal

PHOTO WILLIAM PURNELL, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS

La plus belle histoire depuis le début de la saison du CF Montréal a continué de s’écrire à coups d’efforts, de deuxièmes efforts, de louanges et, maintenant, de buts et de passes décisives.

Lors des plus sombres moments en 2023, Mathieu Choinière s’est voulu un phare. Cette mince lueur sous les cieux enténébrés. Maintenant que le ciel s’est éclairci, il demeure le point d’ancrage.

Après avoir inscrit le but d’assurance la semaine précédente, le Québécois a encore fait vibrer les cordages et l’Impact a pris la mesure du Sporting de Kansas City 2-0, samedi soir, pour signer un troisième gain consécutif, toutes compétitions confondues.

Choinière a entamé le premier match de la campagne sur le banc, victime de sa polyvalence et de son statut de joueur non établi. Puis cette même polyvalence l’a servi, dépannant un peu partout sur le terrain en raison des blessures des cadres. Après la deuxième partie, il a été titularisé lors de tous les matchs suivants.

Le voilà maintenant parmi les ténors du CF. Un repère quand ses partenaires échouaient à fournir les efforts nécessaires, notamment lors des duels à Vancouver et en Nouvelle-Angleterre. Évoluant maintenant au milieu de terrain aux côtés de Victor Wanyama, il s’épanouit plus que jamais.

Qui plus est, il a été décisif sur pratiquement tous les buts du Bleu-blanc-noir, cette saison en MLS. En plus d’être la bougie d’allumage des trois filets du CFM contre l’Union de Philadelphie, il a obtenu la passe décisive sur le premier filet de la rencontre, celui de Bryce Duke.

C’est sans surprise que le natif de Saint-Alexandre trône au premier rang des buteurs et des passeurs du onze montréalais. C’est toutefois son abnégation qui a surtout retenu l’attention depuis le début de la campagne.

Même lorsqu’il est appelé au podium, Choinière continue de distribuer des fleurs et attribue tout succès personnel à ses coéquipiers.

Je joue de l’excellent soccer. Mes coéquipiers me poussent tous les jours à l’entraînement. […] Je donne mon 100 % lors des entraînements et des matchs. J’essaie simplement d’aider l’équipe et je place le collectif avant moi. Mathieu Choinière

Mesuré dans ses propos, l’entraîneur-chef du CFM Hernán Losada a également distribué des mentions honorables à d’autres joueurs après la rencontre, car il l’a souvent fait à l’égard du joueur de 24 ans depuis le début de la saison. « Je suis content de la performance de tout le monde, pas seulement de celle de Mathieu », a-t-il conclu.

Le pilote du onze montréalais a souligné « la meilleure performance depuis le début du championnat » de Wanyama et une autre soirée « exceptionnelle » du portier Jonathan Sirois.

Le gardien a réalisé quelques parades clés, dont une à bout portant sur Johnny Russell, au cours de la rencontre, signant ainsi son deuxième blanchissage d’affilée.

« C’est bon pour le moral »

Sans vraiment le savoir, le défenseur Joel Waterman venait de lancer une jolie référence à La Compagnie créole après la rencontre. Il a déclaré que cette victoire sur la route, qui a aussi permis d’engranger les premiers points à l’étranger pour le club, « est bonne pour le moral ».

Cette simple victoire acquise aux dépens du Vaughan Azzurri en Championnat canadien, une formalité, a donné un sacré coup de pouce au moral des Montréalais, selon le défenseur central. Combinée aux deux victoires dans le circuit Garber, on sent que les joueurs ont fait le plein de confiance.

PHOTO NICK TRE. SMITH, ASSOCIATED PRESS Chinonso Offar et Robert Voloder en action

« L’an dernier, on était la meilleure équipe de la ligue sur la route », a rappelé Waterman. En 2022, le club a fracassé le record du circuit du nombre de points amassés à l’étranger. Cependant en 2023, ils ont eu besoin d’attendre la sixième partie pour inscrire un premier but sur les pelouses adverses.

C’est désormais chose faite, et la grande majorité des zéros qui restaient à la fiche du CFM ont été effacés grâce à ce gain au Children’s Mercy Park.

« Je suis surtout content pour les joueurs, a lancé Losada après la rencontre. On a mal commencé la saison, mais maintenant, allez ! Avec un match comme ça, tu gagnes de la confiance, et c’est important. »

L’Impact pourra poursuivre sur sa lancée dans les prochains jours alors que ces deux prochains matchs en MLS seront au stade Saputo. Entre-temps, il y aura aussi un arrêt dans la Ville Reine pour y affronter le Toronto FC en Championnat canadien.