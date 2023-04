Avant le début de la campagne, il y avait quelques points d’interrogation dans le camp du CF Montréal. Les questions allaient de « qui va marquer les buts ? » à « est-ce que les jeunes sont prêts à atteindre le prochain niveau ? » ou même « comment va se passer la transition entre le jeu proposé par Wilfried Nancy et celui d’Hernán Losada ? », par exemple.

Mais un aspect n’a pas généré le moindre tracas, la défense. Le gardien partant, les trois défenseurs centraux et un des deux latéraux étaient de retour. Sans mentionner les deux milieux défensifs Samuel Piette et Victor Wanyama, également présents.

Et si l’attaque a été particulièrement à plat lors des sept premières rencontres, la même chose pourrait être dite à propos de la défense. Avant d’aller plus loin, certes, il y a eu des blessures, des suspensions, des nouveaux venus et même une transaction, mais les résultats n’étaient pas là. Le onze montréalais a accordé le plus grand nombre de buts du circuit (17) et trône au sommet pour les buts accordés attendus (15,6). Des performances inquiétantes.

Du moins jusqu’à tout récemment.

Pour deux matchs consécutifs, le Bleu-blanc-noir a réussi à préserver un jeu blanc. Les plus désenchantés diront qu’ils ont été obtenus contre un club semi-professionnel (Vaughan Azzurri) et une équipe en panne sèche offensivement (Red Bulls de New York). Vrai. Toutefois, la défense a limité les occasions, ce qu’elle a peiné à faire depuis le début de la campagne.

Un électrochoc malgré lui

Il n’y a pas de corrélation entre le départ de Kamal Miller et les résultats défensifs de l’équipe, mais depuis la transaction, la défense a commencé à retrouver ses repères. Il y a désormais une compétition au sein du groupe pour les postes de défenseurs centraux, qui étaient acquis auparavant.

Rudy Camacho a conservé son poste au centre de la charnière centrale, cependant les autres pièces ont bougé. Joel Waterman, qui a jusqu’ici évolué à droite, est passé à gauche, alors que Gabriele Corbo a été inséré à droite. Mais rien n’est encore coulé dans le béton, a confirmé l’entraîneur-chef du CFM, Hernán Losada. « On va y aller avec les joueurs qui vont nous donner la meilleure chance de gagner », a-t-il affirmé la semaine dernière à ce sujet.

Parmi ceux qui veulent bousculer la hiérarchie se trouve George Campbell. L’Américain de 21 ans, acquis de l’Atlanta United durant la saison morte, croit avoir sa place dans le onze partant maintenant qu’il est de retour d’une vilaine blessure à une cheville.

« La compétition est très saine et c’est une bonne chose d’avoir autant de très bons défenseurs centraux. J’ai confiance en mes habiletés, alors j’ai l’impression que je peux aider l’équipe autant que quiconque, sinon plus. »

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE George Campbell

Je veux mériter un poste et être partant, peu importe où l’entraîneur souhaite que je joue. C’est bien d’avoir de la compétition à cette position parce que nous en aurons besoin pendant la saison. George Campbell, défenseur du CF Montréal

Un autre qui a un coup à jouer est Róbert Thorkelsson, seul gaucher pouvant évoluer en défense centrale. Pour l’instant, c’est Waterman qui joue ce rôle. Une responsabilité qui vient avec son lot de défis, mais un brin de familiarité pour le Canadien de 27 ans.

« Je commence à retrouver mon jeu, mais c’est toutefois difficile de s’ajuster à ce côté gauche, a-t-il admis jeudi, avant l’entraînement. Ça va me prendre du temps pour créer des jeux et ouvrir le jeu de ce côté. […] Mais au niveau défensif, c’est la même chose. Je dois gagner des têtes, des duels et bien me positionner. De ce côté-là, c’est identique. »

Olivier Renard, directeur sportif et vice-président du club, a expliqué que c’est un peu ça, son plan. Développer de jeunes joueurs comme Corbo, Campbell et Thorkelsson autour de vétérans. Il est enfin en branle.

La défense aura une autre occasion de gagner en confiance. Samedi, elle croisera le fer avec le Sporting de Kansas City, qui a la pire attaque du circuit Garber.

Du progrès, mais pas encore de retour Quelques joueurs ont retrouvé la pelouse du Centre Nutrilait cette semaine, dont le capitaine Samuel Piette et le buteur vedette Romell Quioto. Si les deux se sont contentés de quelques touches de balles et plusieurs tours du terrain, c’est un retour progressif pour des cadres de l’équipe. La situation est similaire du côté du latéral Lassi Lappalainen, sauf que ses entraînements individuels sont plus soutenus au niveau du rythme. De leur part, les milieux Matko Miljevic et Jojea Kwizera et le gardien James Pantemis se sont entraînés avec le groupe, mais comme tous les joueurs mentionnés précédemment, ils ne seront pas du duel de samedi contre le Sporting, a affirmé Losada jeudi.