Après une séquence de trois matchs « peu amusants », où le CF Montréal a été supplanté 10-0 au cumul, le club a fait l’autopsie de ses performances. Le médecin légiste Aaron Herrera a enfin remis son rapport.

Le verdict n’a pas été fort surprenant.

« Notre conclusion a été unanime : on devait augmenter l’intensité. Dans ce sport, tu fais ta propre chance en donnant plus et en te battant plus », a assuré Herrera après la séance d’entraînement mardi matin au Centre Nutrilait.

Voilà, le doigt a été mis sur le bobo. Du moins, l’un des bobos. Grâce à du dur labeur, le CFM a été en mesure de préserver deux jeux blancs consécutifs. D’abord contre Vaughan Azzurri en Championnat canadien – une formalité, certes – puis face aux Red Bulls de New York, samedi dernier.

Cet esprit de corps a été visible contre le club du New Jersey. Notamment par les actions de Mathieu Choinière, qui est allé d’un repli spectaculaire qu’il a conclu avec un tacle glissé parfait pour reprendre le ballon en deuxième mi-temps. Quelques minutes plus tard, il a « vidé toute l’essence » qu’il restait selon ses dires, pour aller chercher un rebond et confirmer la victoire des siens de 2-0.

Et ces deux séquences sont toutes en contraste avec les dernières semaines.

On se force à plus courir qu’on le faisait. À faire plus de sprints. Plus de courses dans le dos de la défense. Plus d’intensité partout. Plus d’intensité dans les duels et plus d’intensité lors des replis. C’est très demandant. J’ai des crampes vers la 80e minute et ce n’est pas en raison de la forme physique, c’est juste parce qu’on laisse tout sur le terrain. Aaron Herrera, défenseur du CF Montréal

Le maillot a été mouillé

Lors du premier match au stade Saputo de la saison, le groupe de supporters Collectif Impact Montréal a brandi un tifo qui demandait que plus de maillots soient mouillés. Après ladite rencontre contre le D.C. United, l’entraîneur-chef de l’Impact, Hernán Losada, a noté que peu de joueurs avaient fourni le minimum selon lui. Ce qu’il exige, c’est de « l’effort » et du « sacrifice ».

Sans être interrogé sur le sujet, Herrera est revenu sur la pertinence de fournir un effort constant et honnête.

« C’est le minimum, a insisté le latéral droit. L’intensité et l’effort doivent être présents. Je crois que vous l’avez vu lors du dernier match, tout le monde était prêt pour se battre. De la 1re à la 90e minute. »

Cette mission se vaut pour tout le monde. L’ancien attaquant vedette du Bleu-blanc-noir et entraîneur adjoint Eduardo Sebrango dit avoir travaillé avec les attaquants de pointes pour qu’ils soient plus impliqués et investis dans le jeu.

« On ne veut pas être statiques, on veut être mobiles. On a travaillé ça la semaine dernière », a-t-il affirmé.

Planter les premiers jalons

Pour la première fois avec Herrera sur la pelouse, le CFM a réussi à faire trembler les filets. Le centre à ras du sol de l’Américain a été dévié par un défenseur des New-Yorkais avant de permettre à la cloche du stade Saputo de résonner.

Le début de saison a été catastrophique sur le plan offensif pour le club, avec seulement des buts dans un des sept premiers matchs de la saison. Cette panne sèche dont il a été question ad nauseam a pesé lourd sur le moral des joueurs, selon Herrera.

Les victoires font foi de tout dans cette business. Alors c’est plutôt dur comme moment. Je ne crois pas que personne dans cette équipe ait déjà connu une séquence comme celle-ci dans laquelle tu ne marques pas du tout. Donc ça n’a pas été facile pour qui que ce soit, et j’ai dû faire un effort pour rester positif. Aaron Herrera, défenseur du CF Montréal

Mais lentement, les automatismes se sont installés et l’arrivée de Bryce Duke, qui a surtout opéré près du couloir d’Herrera, l’ont aidé à trouver sa touche.

« Bryce est l’un de mes bons amis, donc ça aide sur le terrain. Quand tu peux jumeler un gars très technique avec un gars athlétique, ça donne des résultats », a-t-il noté.

Les deux anciens de l’académie du Real Salt Lake ont été importants pour le succès offensif contre les Red Bulls. Ils tenteront de faire la paire à nouveau contre le Sporting de Kansas City, pire équipe du circuit, samedi soir.