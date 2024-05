« C’est un évènement unique, lance Valerio Gazzola. Tout le monde va se rappeler où il était le soir où Messi est venu au stade Saputo. »

L’ancien entraîneur-chef de l’Impact est debout, dans une loge du Complexe Claude-Robillard. À ses côtés, son confrère John Limniatis, aussi un ancien coach du seul club professionnel de soccer québécois. Derrière les deux hommes, l’équipe semi-pro du CS Saint-Laurent s’apprête à affronter le Toronto FC dans une rencontre folklorique en quart de finale du Championnat canadien.

Lorsque nous les croisons, en route vers la galerie de presse juste à côté, le sentiment qui nous habite est sans équivoque : il faut leur parler du moment historique que va vivre, trois jours plus tard, l’équipe qu’ils ont menée à quelques-uns de ses plus grands sommets au fil de plus de 30 ans d’histoire.

Surtout que le groupe de supporters 1642MTL a annoncé que Gazzola sera son sonneur de cloche au stade Saputo, ce samedi. L’entraîneur, aujourd’hui directeur du développement chez Soccer Québec, a mené l’Impact à son tout premier titre en APSL, en 1994.

PHOTO JEAN-FRANÇOIS TÉOTONIO, LA PRESSE Valerio Gazzola, ancien entraîneur-chef de l’Impact de Montréal

Il se trouve que Gazzola a « un conseil » pour les nombreux observateurs de cette rencontre, dont il fera partie.

« En plus d’admirer la personne et le joueur, dit-il, regardez les petits détails de ce joueur-là. Surtout les jeunes. Tu veux savoir c’est quoi, un joueur intelligent ? Suivez-le pendant 10 minutes. Il est toujours deux, trois actions à l’avance. C’est incroyable. »

« Il faut en profiter »

Selon vous, Valerio, et vous aussi, John…

« Non, t’as pas besoin de l’inclure ! », lance à la blague le sympathique Gazzola.

Après une courte rigolade, on enchaîne : vous qui faites partie de l’histoire du ballon rond québécois et de l’Impact, que représente ce moment pour le soccer d’ici ?

« Ce n’est pas tous les jours que le meilleur joueur au monde vient [à Montréal]. Déjà, ça, c’est assez », répond simplement Limniatis, de sa voix grave.

PHOTO JEAN-FRANÇOIS TÉOTONIO, LA PRESSE John Limniatis, ancien entraîneur-chef de l’Impact de Montréal

Gazzola en dit un peu plus.

« C’est un moment parmi d’autres grands évènements de grandes équipes qui sont venues. Le Real Madrid a quand même fait son camp d’entraînement chez nous. John Limniatis a coaché un match mémorable au Stade olympique, avec au-delà de 50 000 spectateurs [contre Santos Laguna, en 2009] ! »

Ce sont de gros évènements. Des fois, on pense qu’on n’en a pas assez. Eh bien ! quand on en a, il faut en profiter. Valerio Gazzola, ancien entraîneur-chef de l’Impact de Montréal

Tout indique qu’autant le club que les partisans en ont bien l’intention. Les billets les moins chers vendus par le CFM, en excluant donc la revente, sont affichés à 450 $. On parle ici d’un droit d’entrée à une section en admission générale – les sièges dans les autres sections sont encore plus chers. Et au moment d’écrire ces lignes, il en reste. Pour le match contre le Crew de Columbus, quatre jours plus tard, ces mêmes billets en AG redescendent au prix standard de 35 $.

À la revente, pour ce samedi, vous pouvez vous trouver des sièges pour des sommes passant de 350 $ à 9000 $… le billet.

Lorsque le calendrier de 2024 et que le match du 11 mai contre l’Inter Miami ont été dévoilés, « on a vu la réaction », raconte Gazzola. Le CFM a vendu, pour la première fois de son histoire, tous les abonnements de saison disponibles, soit 15 000. Cette folie n’est pas que reliée à Messi, mais elle n’est pas anodine du tout non plus.

L’entraîneur revient sur l’idée que l’expérience sera, de toute façon, « mémorable pour tout le monde ». Et lui viennent en tête ces souvenirs de rencontres avec un autre joueur de classe mondiale et légendaire…

« Moi, j’ai deux affiches de Pelé chez nous, qui sont encore là » même après son décès, dit l’homme de foot aujourd’hui âgé de 60 ans.

« Je me rappelle quand j’avais 27 ans, je l’ai rencontré trois fois, Pelé. Au Japon, à Vancouver… C’est spécial. »

La discussion se termine là-dessus, parce que derrière les deux amis, la foule du Complexe Claude-Robillard est debout, et les deux équipes sont prêtes à jouer au ballon. Ce n’est pas votre humble journaliste qui volera une seconde de foot à ces deux monuments du soccer québécois.