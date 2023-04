Le contrat de Lionel Messi au Paris Saint-Germain expire dans un peu plus de deux mois. Si le club et l’entourage du joueur ne veulent rien laisser transparaître quant à l’avenir de Messi, son départ cet été ne fait plus de doutes.

(Paris) Au bout de deux saisons, le constat est sans appel : Lionel Messi n’a jamais trouvé son bonheur au Paris Saint-Germain. Quant au club parisien, il attendait beaucoup plus de la part de l’international argentin.

alexis menuge Collaboration spéciale

Son arrivée en août 2021 avait pourtant suscité de nombreuses attentes et avait été dignement célébrée par plusieurs milliers de supporteurs. Des scènes de joie qui laissaient augurer d’un mariage heureux. Mais après 21 années passées au FC Barcelone, où il était adulé, l’adaptation du prodige argentin dans la capitale française a été plus quelque peu compliquée.

Après quatre mois passés à l’hôtel de luxe Royal Monceau, à quelques mètres des Champs-Élysées, Messi a emménagé avec sa famille dans une maison à Neuilly-sur-Seine, à l’ouest de Paris. Ses voisins directs parlent d’un « homme tout à fait normal, qui ne fait pas de manières et se montre parfois au volant de sa voiture, sans chercher à se cacher ».

Deux gardiens sont présents 24 heures sur 24 devant la maison de Messi pour veiller à sa sécurité. Les Messi sont locataires : le signe qu’ils ne souhaitent pas forcément rester à Paris très longtemps ? Nous y reviendrons plus tard.

Après une première saison difficile dans le championnat de France, il a réalisé de belles performances ces dernières semaines, lui qui a eu besoin de plusieurs mois pour s’habituer au traitement rugueux des défenseurs adverses. Mais c’est surtout en Ligue des champions, là où les dirigeants du Qatar l’attendaient, que Messi a complètement déçu. Pendant des mois, il n’a pas non plus compris pourquoi les journalistes français lui donnaient des notes aussi basses, là aussi habitué au parfait en Catalogne.

Avec les fans du PSG, la fracture est totale. Après chaque match, il se dirige immédiatement vers les vestiaires. Il ne vient jamais remercier les fans parisiens. Il ne leur a jamais pardonné de l’avoir sifflé la saison dernière lorsque le PSG avait été éliminé par le Real Madrid en huitième de finale retour de la Ligue des champions en lui incombant la plus grande responsabilité.

Son contrat au PSG expire dans un peu plus de deux mois. Si le club et l’entourage du joueur ne veulent rien laisser transparaître quant à l’avenir de Messi, son départ cet été n’est plus qu’un secret de polichinelle.

« Même si Leo est l’un des meilleurs joueurs de tous les temps, l’avenir du PSG, c’est Kylian Mbappé, juge Jérôme Rothen, qui a porté les couleurs parisiennes entre 2004 et 2010 et qui dresse un bilan peu flatteur de Messi à Paris.

PHOTO ANNE-CHRISTINE POUJOULAT, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Lionel Messi et Kylian Mbappé, du Paris Saint-Germain

Messi ne s’est jamais vraiment identifié au PSG. Il donne toujours cette impression que ce club lui est indifférent. Jérôme Rothen, ancien joueur du PSG

Son départ ne fait donc plus de doutes. À Paris, pas grand monde ne va le regretter. Avec des pertes de 370 millions d’euros pour la saison 2021-2022, il sera difficile pour le PSG d’offrir encore plus d’argent à Messi, d’autant plus qu’il a fait des folies pour Mbappé lors de sa propre prolongation de contrat l’été dernier avec un salaire proche de 70 millions d’euros brut par an.

« Un nouveau contrat serait contre-productif, explique pour sa part Mickael Madar, ancien attaquant du PSG (1999-2001). Ce serait une très mauvaise idée de prolonger avec Messi, notamment parce qu’il ne fait aucun effort pour faire avancer le club. Il ne court pas, je ne le vois jamais se battre. Il n’a pas l’air heureux et le club ne l’est pas non plus avec lui. »

En revanche, grâce à Messi, le Paris Saint-Germain connaît un boom sans précédent sur les réseaux sociaux, ainsi que sur le plan de la vente de maillots à travers le monde. Pas moins de 14,3 millions d’internautes se sont rendus sur les différents canaux du club (Twitter, Facebook et Instagram) en seulement une semaine lorsqu’il a été engagé par le PSG en août 2021. Rien que sur le compte Twitter du PSG, il y avait 3,8 millions d’internautes de plus en un jour.

Ces chiffres sont bien plus élevés que ceux de l’été 2017, lorsque Neymar de Barcelone et Mbappé de Monaco avaient été recrutés en l’espace de quelques semaines pour un total de 400 millions d’euros. Plus d’un maillot sur deux vendu par le PSG est estampillé du nom de la Pulga. Cette saison, plus de 1 million de maillots ont été vendus, un record historique.

À présent, les patrons du PSG veulent voir moins de spectacle et davantage de sueur sur la pelouse. Une prolongation est donc illusoire. Messi lui-même ne digère pas que les responsables aient fait de Kylian Mbappé la star numéro un. Le manque de compétitivité de son équipe sur la scène européenne (deux éliminations dès les huitièmes de finale) ne le motive pas davantage pour prolonger l’aventure sur les bords de la Seine.

À ce jour, il n’a donné aucune réponse à son propriétaire pour savoir s’il souhaitait prolonger son contrat de location qui se termine le 30 juin…