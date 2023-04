(Barcelone) Le footballeur brésilien Dani Alves, accusé de viol, a été de nouveau entendu lundi, à sa demande, par la juge instruisant l’affaire à Barcelone.

Agence France-Presse

L’ex-joueur du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain a quitté la prison où il est en détention provisoire depuis le 20 janvier près de Barcelone pour être entendu durant près d’une demi-heure par cette magistrate.

Selon une source judiciaire, le footballeur de 39 ans a de nouveau affirmé que la relation sexuelle qu’il avait eue avec la plaignante était consentie.

Dani Alves avait été entendu une première fois par la même magistrate le jour où celle-ci l’avait placé en détention, le 20 janvier, en raison d’un « risque élevé de fuite » du joueur au Brésil, qui n’extrade pas en général ses ressortissants.

Les avocats du joueur ont tenté d’obtenir sa libération, dans l’attente de son procès, mais leur recours a été rejeté en février.

Selon la presse locale, ils préparent un nouveau recours, à la suite de la nouvelle audition du joueur.

Alves, qui a également évolué au FC Séville ou à la Juventus Turin, est accusé par une jeune femme de l’avoir violée fin décembre dans les toilettes d’un salon privé d’une discothèque à la mode de Barcelone.

Le joueur, qui a d’abord nié connaître cette jeune femme, a changé plusieurs fois de version avant d’admettre qu’il avait eu une relation sexuelle avec elle, mais consentie selon lui.

Quelques heures après l’annonce de son inculpation en janvier, le club mexicain des Pumas avait annoncé qu’il mettait fin au contrat du Brésilien, prévu initialement jusqu’à juin 2023.

Footballeur le plus titré au monde avec 43 trophées, Alves a vécu la période la plus glorieuse de sa carrière au Barça, entre 2008 et 2016. Il a gagné 23 titres avec le club catalan, dont trois Ligues des champions, six championnats d’Espagne et quatre Coupes du Roi.

Au Mondial au Qatar, il est devenu le joueur brésilien le plus âgé à participer à une Coupe du monde.