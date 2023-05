(Montréal) Après plusieurs semaines à faire des cheveux gris concernant son onze partant, l’entraîneur-chef du CF Montréal, Hernan Losada, s’apprête à être confronté à un autre casse-tête.

Simon Servant La Presse Canadienne

La différence, c’est que l’Argentin accueillera probablement ce nouveau problème de façon positive.

Contre vents et marées, et à travers les nombreuses blessures, le CF Montréal a difficilement tenté de tenir le coup dans l’Association Est lors des premières semaines de la saison. Une série de bons résultats a ramené un peu de confiance au sein de l’équipe et le retour de certains visages familiers commence à donner une lueur d’espoir pour la suite des choses.

Pour une deuxième semaine consécutive, le milieu de terrain à caractère offensif Matko Miljevic a participé à un entraînement complet avec ses coéquipiers au Centre Nutrilait, mardi. Les attaquants Romell Quioto, Jules-Anthony Vilsaint et Jojea Kwizera, le milieu de terrain Lassi Lappalainen et le gardien James Pantemis l’ont aussi accompagné pendant les exercices.

Ce qui veut dire que mis à part le Québécois Samuel Piette, qui s’est entraîné en solitaire, et l’attaquant Mason Toye, blessé à long terme, tous les joueurs réguliers qui étaient présents lors du camp d’entraînement sont ou seront disponibles pour disputer les prochains matchs.

« Comme entraîneurs, nous sommes très heureux de voir ça, a mentionné avec satisfaction l’entraîneur adjoint Sebastian Setti. Ce qui est bien, c’est que nous voyons l’amélioration chez les joueurs blessés. »

Blessé pendant le camp d’entraînement, Miljevic a raté tous les matchs cette saison et en son absence, le vice-président et chef de la direction sportive du CF Montréal, Olivier Renard, a ajouté un peu de punch offensif en faisant l’acquisition du milieu de terrain Bryce Duke et de l’attaquant Ariel Lassiter en provenance de l’Inter Miami CF.

Le grand attaquant Chinonso Offor a fait du bon travail pour se donner comme cible en l’absence de Quioto et le gardien Jonathan Sirois a montré ses qualités devant le filet depuis le début de la campagne. Sans parler du travail de Mathieu Choinière au milieu du terrain, alors que le Québécois vient d’être nommé au sein de l’équipe de la semaine en MLS pour une deuxième fois consécutive.

Il n’est donc pas nécessairement surprenant de voir que le Bleu-blanc-noir vient de signer trois victoires de 2-0 de suite, dont deux en MLS.

Pendant que l’infirmerie débordait, le niveau de compétition dans l’équipe a été haussé et quelques joueurs ont su gagner la confiance de Losada à certaines positions. Maintenant, le niveau de compétition montera d’un cran parce que ces postes seront à garder.

« C’est un beau problème pour l’entraîneur. Il y a aussi cette possibilité que les joueurs puissent s’interchanger. Ça rend tout le monde meilleur, a affirmé Duke. Si un joueur n’a pas une bonne semaine à l’entraînement ou s’il ne connaît pas un bon match, il y en a un autre qui est prêt à performer. Tu dois t’assurer de bien jouer et c’est bon pour l’équipe. »

Lors des premières semaines de la saison, Losada a souvent dit que le développement des jeunes joueurs était important, mais que les nombreux blessés avaient fait accélérer le processus. Les milieux de terrain Nathan Saliba et Rida Zouhir ont notamment eu quelques bonnes minutes.

Maintenant que les joueurs réguliers reviennent tranquillement, le plan de développement peut revenir à ce qui était prévu au départ. Zouhir a été prêté au San Antonio FC, dans la USL, et Saliba est resté avec la formation montréalaise.

La situation actuelle ne le décourage toutefois pas.

« Ça augmente la compétition et c’est ce que nous aimons en tant que joueurs. C’est pour le bien de l’équipe. Tant que tout va bien et que nous continuons à progresser de jour en jour, c’est tout ce qui compte », a insisté Saliba.

À la fin de l’entraînement, 11 joueurs du CF Montréal ont participé à un petit match simulé contre des joueurs de l’Académie, qui pour l’occasion comptait dans ses rangs Pantemis et le milieu de terrain Ilias Iliadis.

Bernier parmi les légendes

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Patrice Bernier

Patrice Bernier deviendra le cinquième ancien joueur du CF Montréal à être honoré sur le Mur de la renommée de l’équipe.

Une cérémonie spéciale est prévue au stade Saputo samedi soir, dans le cadre du match entre le CF Montréal et l’Orlando City SC.

En six saisons en MLS (2012-2017) et trois saisons en A-League (2000-2002), Bernier a disputé 224 matchs en saison régulière avec le CF Montréal et il se classe au troisième rang à ce chapitre dans l’histoire de l’équipe.

En MLS, Bernier a inscrit 15 buts et 25 mentions d’aide en saison régulière. Il a été invité au Match des étoiles de la MLS en 2013. Capitaine de 2014 à 2017, il a notamment aidé l’équipe à remporter le Championnat canadien en 2013 et 2014, a accédé à la finale de la Ligue des champions de la Concacaf en 2015, et à la finale de l’Association Est des éliminatoires de la Coupe MLS contre Toronto, en 2016.

Les défenseurs Gabriel Gervais et Nevio Pizzolitto ont été intronisés au Mur de la renommée le 17 mars 2018, puis le gardien Greg Sutton a à son tour reçu cet honneur le 6 juillet 2019. Le nom de Mauro Biello a été ajouté au Mur le 16 juillet dernier.

Les joueurs sont sélectionnés selon des critères précis. Ils doivent avoir disputé un minimum de 100 matchs avec le club, avoir pris leur retraite du soccer professionnel depuis au moins cinq ans, avoir remporté un honneur individuel ou collectif et avoir joué un premier match avec l’équipe il y a au moins 15 ans.