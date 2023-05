(Montréal) Le CF Montréal va bien par les temps qui courent, mais l’équipe qui se présentera devant lui samedi soir n’est pas du genre à être intimidée sur la route cette saison.

Simon Servant La Presse Canadienne

Fort de trois victoires de suite, dont deux en MLS, le Bleu-blanc-noir tente de poursuivre son ascension au classement de l’Association Est en accueillant l’Orlando City S. C. au stade Saputo.

Après une succession de mauvaises nouvelles depuis le début de la campagne, les tourments semblent bien loin pour le CF Montréal (3-6-0). L’équipe s’est retrouvée collectivement pour quitter les bas-fonds de l’Est et regarder vers le haut, où elle peut apercevoir l’Orlando City S. C.

Les hommes d’Oscar Pareja arrivent en ville alors qu’ils n’ont pas perdu en trois parties à l’étranger (2-0-1) en MLS cette saison et ils veulent faire oublier leur dernière visite à Montréal.

En octobre dernier, l’Orlando City S. C. (4-3-2) s’était incliné 2-0 lors du premier tour éliminatoire pour terminer la saison avec une quatrième défaite d’affilée à l’étranger.

L’équipe floridienne avait notamment éprouvé beaucoup de difficultés à trouver son rythme et elle avait tenté de limiter les dégâts pendant le plus longtemps possible. Jusqu’à ce qu’Ismaël Koné ouvre le pointage à la 68e minute.

Inutile de dire que les choses se déroulent différemment sur les terrains adverses pour l’Orlando City S. C. cette saison et il cherchera sans doute à rapidement diminuer l’énergie de la foule au stade Saputo.

« Nous savons qu’Orlando possède une bonne équipe, mais nous sommes à domicile. Nous voulons entamer le match de la bonne façon en imposant directement notre style de jeu. C’est ça la clé. C’est ce que nous voulons maintenir pendant tout le match », a analysé le milieu de terrain québécois Mathieu Choinière.

De match en match, l’entraîneur-chef du CF Montréal, Hernan Losada, espérait que ses joueurs quittent tranquillement l’infirmerie. Il a salué avec plaisir le retour à l’entraînement de plusieurs blessés au cours des deux dernières semaines.

Pendant la séquence de succès de l’équipe, c’est toutefois en comité que les joueurs ont pu créer de l’attaque ou fermer la porte en défensive. Les Montréalais tentent d’ailleurs de signer un troisième jeu blanc de suite en MLS pour une première fois depuis avril 2019.

Losada entend être patient avec les blessés comme l’attaquant Romell Quioto, le milieu de terrain Matko Miljevic ou le gardien James Pantemis. Il ne faudrait donc pas s’attendre à les voir de retour dans la formation contre l’Orlando City S. C.

« Je suis heureux que nous puissions nous entraîner avec presque tous les joueurs, ça fait du bien. Mais les joueurs qui reviennent d’une blessure n’ont pas joué depuis longtemps, a exprimé Losada. Ces retours me donnent plus d’options et ça amène de la compétition interne et grâce à ça, le niveau de jeu augmente. »

Quelques joueurs se sont signalés lors des deux dernières victoires du CF Montréal en MLS, dont Choinière et le gardien Jonathan Sirois.

Sirois a été l’auteur des deux blanchissages de la troupe montréalaise en MLS et il a donné confiance à ses coéquipiers lors des moments importants. Le Québécois sera de retour devant le filet contre l’Orlando City S. C. et Losada lui a donné du crédit pour avoir saisi l’occasion qui s’était présentée.

C’est un peu le même son de cloche du côté de Choinière, qui vient d’être nommé au sein de l’équipe de la semaine en MLS pour une deuxième fois consécutive. Le CF Montréal a gagné ses trois parties au cours desquelles Choinière a participé à au moins un but cette saison.

Choinière, qui a récolté deux buts et deux passes décisives en 2023, a été employé à quelques positions différentes, mais sa plus récente récolte de points survient alors qu’il se retrouve à la gauche de Victor Wanyama comme milieu de terrain central.

« La meilleure position pour Mathieu, c’est celle où il joue actuellement. Il peut en donner un peu plus que lorsqu’il est utilisé dans le corridor gauche ou droit, a noté Losada. Ça ne veut pas dire que nous n’aurons pas besoin de lui à gauche ou à droite. C’est la force de Mathieu. Il peut nous aider à plusieurs positions. Ses dernières performances ont explosé dernièrement parce qu’il joue à une position qu’il aime et où il retire du plaisir. »

Le Bleu-blanc-noir visera une troisième victoire de suite contre l’Orlando City S. C. Le milieu de terrain Ilias Iliadis sera de retour dans la formation après avoir purgé un match de suspension pour avoir écopé un carton rouge face aux Red Bulls de New York.