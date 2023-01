L’attaquant canadien Jonathan David a inscrit deux filets contre la formation de Troyes, lui permettant ainsi de devenir le premier joueur étranger à atteindre le plateau des 40 buts avec Lille, en Ligue 1 française.

Neil Davidson La Presse Canadienne

Le joueur de soccer d’Ottawa, qui a fêté son 23e anniversaire samedi, a permis à Lille d’écraser Troyes 5-1 dimanche.

David a sauté sur un retour de lancer dans l’enclave à la 46e minute pour inscrire son nom sur la feuille de pointage, avant de rediriger de la tête une passe transversale de Rémy Cabella au fond de la cage de Troyes à la 87e. Ce filet lui a du même coup permis d’atteindre le plateau des 40 buts en 94 matchs.

David, qui totalise 12 buts cette saison, est à égalité avec Terem Moffi, du club de Lorient, au deuxième rang des buteurs de la Ligue 1, derrière Kylian Mbappé (13). De plus, David a touché la cible une fois de plus que l’attaquant étoile brésilien Neymar, qui évolue pour le Paris–Saint-Germain.

Et si on ajoute ses quatre mentions d’aide cette saison, David a rejoint Mbappé dans le groupe exclusif des joueurs qui ont été impliqués dans au moins 15 buts dans chacune des trois dernières campagnes. Des rumeurs persistantes envoient d’ailleurs l’attaquant de Lille vers un club plus prestigieux.

Lille (10-5-4) est présentement sixième au classement de la Ligue 1.