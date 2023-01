Le projet de développement du CF Montréal ne plaira peut-être pas à tous les joueurs, mais le défenseur George Campbell et le gardien Jonathan Sirois y verront sans aucun doute une belle occasion de saisir leur chance.

Simon Servant La Presse Canadienne

Alors que la première semaine du camp de l’équipe tire à sa fin, Campbell a fait connaissance avec ses nouveaux coéquipiers et il a montré du calme et de belles habiletés avec le ballon lors des entraînements plus rythmés.

Acquis d’Atlanta United à la mi-décembre en retour d’un montant d’allocation général de 400 000 $ US en 2023, d’un autre de 200 000 $ en 2024 et d’un dernier conditionnel pouvant aller jusqu’à 300 000 $, l’Américain de 21 ans s’est rapidement remis du choc de la transaction et il s’est dit très heureux de ce qu’il a vu au cours des derniers jours.

« J’adore Montréal, c’est une très belle ville. Quand j’ai appris que j’étais échangé, j’étais triste de quitter Atlanta, mais le CF Montréal a joué de façon très brave par le passé. Je suis heureux d’être ici. Nous avons un nouvel entraîneur-chef alors je pense que ça amène une nouvelle énergie. Plusieurs joueurs veulent montrer leurs qualités et je crois que nous aurons une bonne équipe », a-t-il mentionné.

Mesurant six pieds deux pouces et pesant 185 livres, Campbell se voit comme un défenseur central assez polyvalent pour jouer comme défenseur latéral ou même comme milieu de terrain.

De 2020 à 2022, Campbell a disputé 36 matchs avec Atlanta United, dont 22 départs. Il a amassé un but, mais ces statistiques ne présentent pas un portrait juste de ce qu’il croit pouvoir amener au Bleu-blanc-noir.

Après avoir affronté le CF Montréal et regardé quelques-uns de ses matchs, l’Américain a noté l’implication des défenseurs dans la création de l’attaque et ce style semble lui aller comme un gant.

« J’ai vu le CF Montréal jouer par l’arrière et au milieu du terrain. J’aime toucher le ballon et être impliqué dans la création de l’attaque alors j’ai hâte d’y participer. J’ai un gros gabarit. Plus la saison avance, plus j’espère pouvoir être plus fort et meilleur avec le ballon. J’espère solidifier le front défensif », a déclaré Campbell.

Son arrivée ajoute de la profondeur en défensive, mais son poste comme partant est loin d’être assuré pour le moment. Forts d’une participation à la Coupe du monde de soccer avec le Canada, Kamal Miller et Joel Waterman semblent indélogeables à l’arrière, si l’on exclut un transfert. Le vétéran Rudy Camacho est également de retour avec la troupe montréalaise.

Campbell voit toutefois d’un bon œil cette compétition interne et il pense que ça lui permettra de se dépasser.

« La compétition représente beaucoup dans le sport, pas uniquement au soccer. Je ne les connais pas personnellement, mais je vais m’entraîner fort pour compétitionner et jouer avec eux. Ce sont mes coéquipiers. Je vais faire de mon mieux pour pouvoir jouer et pour aider l’équipe à gagner », a indiqué Campbell.

Le retour de Sirois

Sirois, un Québécois de 21 ans, est quant à lui de retour avec le CF Montréal après avoir été prêté au Valour FC, à Winnipeg, dans la Première Ligue canadienne (CanPL). Le jeune gardien s’est fait ouvrir la porte alors que Sebastian Breza est retourné au Bologne FC à la fin de son prêt.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Jonathan Sirois (au premier plan)

« J’aimerais avoir un rôle plus important au sein de l’équipe. J’ai passé deux ans à Winnipeg et je crois que c’est le moment de montrer au club que je suis capable de jouer des matchs professionnels à Montréal dans la MLS. J’ai longuement attendu cette occasion », a-t-il exprimé.

Sirois a passé plusieurs années au sein de l’Académie de l’Impact de Montréal avant de prendre la direction du Manitoba en 2021. Il a gardé le filet à 24 reprises à sa première campagne avec le Valour FC et il a participé à 19 matchs avec l’équipe en 2022.

Avec le recul, le Québécois ne regrette pas d’avoir fait un arrêt dans la CanPL et il en retire beaucoup de positif.

« Sans ce passage, je crois que ç’aurait été compliqué d’avoir des minutes à Montréal, a souligné Sirois. À Winnipeg, j’ai grandi en tant que joueur, mais aussi en tant que personne. C’est complètement différent d’aller jouer dans une autre ville, de rencontrer de nouvelles personnes et de nouveaux entraîneurs. Il y a cet aspect humain qui entre en jeu et ces deux années ont été bénéfiques. »

Même s’il croit que James Pantemis a peut-être une petite longueur d’avance sur lui en raison de sa bonne fin de saison en MLS, Sirois estime que rien n’est joué pour le poste de gardien numéro un du Bleu-blanc-noir.

« Je crois qu’il n’y a rien de coulé dans le béton en ce moment. J’ai toujours un coup à jouer. C’est à moi de montrer au nouvel entraîneur-chef que j’ai ma place ici et que je peux jouer de bonnes minutes », a-t-il fait valoir.