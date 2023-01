(Montréal) Un groupe de 29 joueurs prendra part à la première séance d’entraînement du camp 2023 du CF Montréal lundi matin au Stade olympique.

La Presse Canadienne

Il s’agira du tout premier camp d’entraînement de l’organisation montréalaise sous la direction du nouvel entraîneur-chef Hernan Losada. Ce dernier a été nommé au poste quelques jours avant Noël, en remplacement de Wilfried Nancy, qui dirigera le Crew de Columbus.

Les gardiens Logan Ketterer et Jonathan Sirois, les défenseurs Zachary Brault-Guillard, Rudy Camacho, George Campbell et Aaron Herrera, les milieux de terrain Jean Aniel-Assi, Mathieu Choinière, Ahmed Hamdi, Jojea Kwizera, Lassi Lappalainen, Matko Miljevic, Sean Rea, Nathan Saliba, Joaquín Torres, Victor Wanyama et Rida Zouhir, ainsi que les attaquants Kei Kamara, Sunusi Ibrahim, Romell Quioto et Mason Toye seront présents.

Cinq joueurs de l’Académie, soit Jefferson Alphonse, Gabriel Antinoro, Loïc Cloutier, Malick Daouda et Matisse Hébert ont également été invités à participer au camp de la première équipe.

Les joueurs sélectionnés par le club lors du dernier repêchage de la MLS, soit Milo Garvanian, Ousman Jabang et Nick Christoffersen, seront aussi à l’essai dès lundi.

Par ailleurs, les joueurs canadiens ayant participé à la dernière Coupe du monde de la FIFA profiteront d’une période de congé supplémentaire.

Le gardien James Pantemis, de même que les défenseurs Kamal Miller et Joel Waterman se joindront au groupe à compter du 13 janvier, tandis que le milieu de terrain Samuel Piette retrouvera ses coéquipiers le 16 janvier.

Le défenseur central Róbert Thorkelsson sera aussi absent pour le début du camp à Montréal puisqu’il a été sélectionné par l’équipe nationale islandaise senior pour deux matchs amicaux qui seront disputés au Portugal, aujourd’hui contre l’Estonie et jeudi contre la Suède. Il sera de retour à Montréal le 13 janvier.