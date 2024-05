Donald Brashear voulait revenir au jeu dans la Ligue nord-américaine de hockey, mais il a trouvé que ça allait peut-être un peu vite.

« J’étais moins fait pour jouer dans cette ligue-là, a-t-il admis mardi en entrevue téléphonique. J’aurais peut-être dû jouer dans un calibre inférieur, quelque chose comme du calibre sénior AA, dans un calibre qui était une coche en bas. »

Le retour de Brashear sur les patinoires du hockey semi-professionnel n’aura donc duré que le temps d’une saison. Celui qui avait amorcé sa carrière au milieu des années 1990 avec le Canadien aura donc conclu ce dernier tour de piste dans le maillot des Marquis de Jonquière, dans la LNAH.

Au bout du compte, il aura pu disputer un total de 24 matchs la saison passée, le temps de récolter 2 buts et 6 passes pour 8 points. Il avait affirmé ne plus être à la recherche du jeu rude, et ses 35 minutes de punition représentent un bien modeste total à ce chapitre dans son parcours.

« C’est surtout du côté de la vitesse d’exécution que ç’a été plus difficile, a-t-il ajouté. Dans cette ligue-là, ça a bien changé, maintenant les gars sont très rapides. Être capable de suivre, c’est une affaire, mais la vitesse d’exécution, c’est une autre affaire. En plus, je jouais moins souvent, je jouais avec le quatrième trio, et c’est plus difficile de rester sharp quand tu joues moins souvent comme ça. »

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE La saison prochaine, Donald Brashear sera derrière le banc de la nouvelle équipe de Québec dans la LNAH, dont le nom demeure inconnu pour le moment.

Il y a donc eu ce retour-là, après une absence de huit ans sur les glaces de la LNAH, et il n’y en aura pas d’autres. Car dans l’immédiat, l’ancien poids lourd de la Ligue nationale va se contenter de jouer de temps à autre pour garder la forme, sans plus. « Maintenant, je vais jouer seulement dans des ligues de garage », tient-il à dire.

Ce qui ne veut pas dire qu’il quitte pour de bon le monde du hockey semi-professionnel. Ainsi, la saison prochaine, il sera derrière le banc de la nouvelle équipe de Québec dans la LNAH, dont le nom demeure inconnu pour le moment. Il s’agit de l’une des deux nouvelles formations d’expansion qui seront ajoutées à compter de la saison prochaine, en compagnie de la nouvelle équipe de Saint-Hyacinthe, dont les propriétaires sont Guillaume Latendresse et Maxim Lapierre.

Brashear, lui, sera adjoint avec l’équipe de Québec aux côtés de l’entraîneur Daniel Gauthier.

PHOTO DENIS COURVILLE, ARCHIVES LA PRESSE Donald Brashear lorsqu’il était avec le Canadien en mars 1995

« C’est un nouveau défi pour moi et je tenais à essayer ça… Je connaissais déjà Jimmy Gagné, le président du club, et je pense que ça va être le fun. C’est une nouvelle équipe qu’on espère pouvoir amener au sommet assez vite, un peu comme les Golden Knights de Vegas l’ont fait dans la LNH. Je ne me voyais pas dans le rôle d’un entraîneur en chef, parce que dans la LNAH, souvent, les entraîneurs en chef ont aussi le titre de directeur général de l’équipe, et j’en ai encore beaucoup à apprendre. »

À 52 ans, donc, Donald Brashear embarque dans une nouvelle aventure, une autre, qui pourra lui permettre de rester tout près des patinoires et de ce sport qu’il continue tant d’aimer.

« Ce sera un gros défi, mais ça va aussi m’apporter de l’adrénaline, a-t-il conclu. Pour moi, c’est rien que du bon… »