La prolongation s’est amorcée avec Connor McDavid au banc de la honte, et elle s’est terminée avec McDavid les bras dans les airs, heureux de son sort.

Pour finir, c’est le joueur vedette des Oilers qui a mis un terme à cette longue soirée, avec le but de la victoire en deuxième période de prolongation. Marque finale : Oilers d’Edmonton 3, Stars de Dallas 2.

Ils ne sont pas les favoris, mais ces Oilers sont capables de surprendre, et jeudi soir, les Stars de Dallas ont compris un peu pourquoi, devant leurs partisans en plus.

Le premier match de cette finale de l’Association de l’Ouest aura ainsi donné lieu à ce résultat étonnant, mais pas tant, dans la mesure où les Oilers ne sont pas exactement des négligés dans le sens convenu du terme.

Après tout, personne ne peut être négligé avec McDavid dans sa formation, lui qui a marqué jeudi soir ce but de la victoire, en plus d’ajouter une passe, après avoir écopé d’une punition de quatre minutes pour bâton élevé. Les Stars devaient en profiter, mais ils ne l’ont pas fait.

Juste avant, et après la punition que l’on sait, la star des Oilers a raté un but presque certain quand quelques bâtons, dont celui du gardien Jake Oettinger, se sont mis dans son chemin pour gâcher son moment. Mais le grand livre des clichés du hockey nous rappelle toujours que les meilleurs doivent être les meilleurs, et c’est en plein ce que le numéro 97 des Oilers a été en ce petit jeudi pour son club.

La performance de McDavid aura été très nécessaire, tout comme celle de Draisaitl, auteur d’un but lui aussi, et celle de Zach Hyman, auteur de l’autre but de son équipe.

C’est avant tout ce qu’il faut retenir, et quiconque a pensé que cette série allait se jouer devant le filet a analysé les choses en partant du mauvais bord.

Bien sûr, Stuart Skinner, le gardien des Oilers, ne sera jamais admis au Temple de la renommée du hockey à moins de s’acheter lui-même un billet, mais en 2024, les grosses victoires au hockey ne vont pas nécessairement à l’équipe qui est supérieure devant le filet, sinon les Jets de Winnipeg joueraient encore.

Stuart, au fait, a été tout à fait crédible lors de ce match numéro un de la finale de l’Association de l’Ouest. Un peu grâce à lui, mais pas tant, les Oilers se retrouvent maintenant avec une avance de 1-0 dans cette série qui est la dernière étape avant la finale et le gros trophée posé à l’autre bout.

Les Stars, la deuxième équipe au classement général cette saison, n’ont certes pas dit leur dernier mot. Mais s’ils ont compris une chose en ce jeudi soir à Dallas, c’est que l’adversaire ne va pas se laisser piler dans la face. Les joueurs en vert ont maintenant jusqu’à samedi et au match numéro deux de la série pour réfléchir à tout ça, et même plus.

Enfin, on ajoutera tout simplement que si les autres matchs de cette série sont à l’image de celui-ci, on ne va pas s’ennuyer.