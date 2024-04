(Montréal) Grâce à trois buts en avantage numérique, l’équipe de Montréal a vaincu celle du Minnesota 4-3, jeudi dans un match de la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) disputé à l’Auditorium de Verdun.

Alec Brideau La Presse Canadienne

C’était la première fois que Montréal marquait plus d’un but en avantage numérique dans le même match.

Kristin O’Neill a inscrit le premier et le dernier but de la rencontre pour Montréal. Marie-Philip Poulin et Laura Stacey ont également trouvé le fond du filet et Elaine Chuli a bloqué 25 tirs.

Grace Zumwinkle, Kelly Pannek et Brooke Bryant ont marqué pour le Minnesota. Maddie Rooney a repoussé 33 lancers pour son équipe.

L’action reprenait dans la LPHF, après une pause pour le Championnat du monde de hockey féminin, remporté par le Canada.

Les deux équipes n’avaient pas joué de match depuis le 24 mars, alors que le Minnesota avait défait Montréal en tirs de barrage, 3-2.

Il s’agissait du début du dernier droit de cette première saison régulière de la LPHF, avec 15 matchs encore à jouer au calendrier.

Après avoir gagné l’or avec le Canada, Poulin effectuait un retour dans la formation de l’équipe de Montréal. Elle avait raté les trois derniers matchs de son équipe en raison d’une blessure.

L’attaquante Ann-Sophie Bettez a toutefois été placée sur la liste des blessées à long terme.

Chuli a dû se montrer alerte dès la première minute de jeu. La troupe du Minnesota a appliqué de la pression rapidement, mais Chuli a bien suivi la rondelle pour bloquer un tir qui a dévié devant elle.

Montréal a profité du premier avantage numérique du match à 13 : 37 lorsque Brittyn Fleming a envoyé la rondelle dans les gradins.

O’Neill a fait payer Fleming tout près d’une minute plus tard. À 12 : 38, l’attaquante, qui était postée à la gauche du filet, a dirigé un tir et a récupéré son propre retour avant que Rooney ne puisse immobiliser le disque.

Avec quelques minutes à faire à l’engagement, le Minnesota a obtenu sa première bonne séquence en zone offensive depuis la première minute du match.

Après deux beaux arrêts de Chuli et un dégagement réussi de la formation montréalaise, les visiteuses se sont tirées dans le pied en étant punies à nouveau.

Poulin a complété un superbe jeu de passes à trois pour enfiler l’aiguille avec 2 : 08 à disputer en première période. Erin Ambrose et Stacey ont mis la table pour le but de Poulin.

Il s’agissait du neuvième but de Poulin cette saison.

Mikyla Grant-Mentis a écopé de deux pénalités dans les quatre premières minutes de jeu au deuxième vingt.

L’équipe du Minnesota a profité de la deuxième pénalité de l’attaquante quand Zumwinkle a touché la cible à 15 : 01 de jeu. Zumwinkle a marqué d’un tir frappé du cercle droit des mises en jeu.

Embouteillé dans son territoire depuis un moment, Montréal a vu Pannek rediriger un tir de la pointe derrière Chuli et égaler la marque à 9 : 23 de la deuxième période.

Bryant a ensuite complété une belle passe de Taylor Heise lors d’un surnombre pour donner les devants à son équipe pour la première fois du match, moins de deux minutes plus tard.

Chuli a conservé le score à 3-2 après 40 minutes, réalisant un gros arrêt de la jambière avec 30 secondes à faire au deuxième engagement. Le Minnesota s’est amené à trois joueuses contre une en zone offensive, mais Chuli est bien sortie de son demi-cercle pour défier le lancer.

Montréal a été l’équipe la plus menaçante en troisième période. Les tirs de la troupe montréalaise ont toutefois souvent manqué de précision ou étaient faciles à capter pour Rooney, qui a peu été gênée dans son travail.

Montréal a retiré Chuli en faveur d’une attaquante supplémentaire avec moins de trois minutes à jouer en temps réglementaire. Stacey a égalé le score d’un tir puissant sur réception avec 2 : 23 à disputer.

C’était un septième but pour Stacey cette saison.

O’Neill a ensuite fait lever la foule avec 45 secondes à jouer, marquant son deuxième de la partie, encore une fois en avantage numérique.