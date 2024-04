Lisez les comptes rendus des matchs disputés mercredi dans la LNH.

Victoire de 6-4 du Lightning contre les Leafs

Nikita Kucherov est devenu le cinquième joueur de l’histoire de la LNH à obtenir au moins 100 mentions d’aide lors d’une même saison alors que le Lightning de Tampa Bay a battu les Maple Leafs de Toronto 6-4, mercredi soir.

Kucherov a mis la table pour le 46e but de la saison de Brayden Point, en deuxième période, rejoignant ainsi Wayne Gretzky (11 fois), Mario Lemieux (1988-89), Bobby Orr (1970-71) et Connor McDavid (2023-24) parmi ce groupe de renom. McDavid a réalisé l’exploit lundi soir, dans une victoire de 9-2 des Oilers contre les Sharks de San Jose.

Kucherov a aussi marqué un but pour terminer sa saison avec 144 points, ce qui devrait lui permettre de gagner le trophée Art-Ross pour une deuxième fois en carrière. L’attaquant de l’Avalanche du Colorado Nathan MacKinnon, son plus proche poursuivant, a récolté 138 points cette saison et il doit disputer son dernier match jeudi soir, contre les Oilers.

Anthony Duclair, Nicholas Paul et Brandon Hagel ont également amassé un but et une assistance dans la victoire du Lightning, qui savait déjà qu’il se mesurerait aux Panthers de la Floride lors du premier tour éliminatoire. Tanner Jeannot a aussi fait mouche.

Matt Tomkins a repoussé 34 rondelles pour la formation de Tampa, qui a mis fin à une séquence de deux revers.

Ryan Reaves, TJ Brodie, Pontus Holmberg et John Tavares ont été les marqueurs des Maple Leafs, qui croiseront le fer avec les Bruins de Boston en première ronde. Martin Jones a cédé six fois en 32 tirs pour les Torontois, qui ont subi une deuxième défaite de suite.

Auston Matthews a conclu sa campagne avec 69 buts, soit le plus haut total depuis les 69 de Lemieux en 1995-96. Matthews tentait de devenir le premier marqueur de 70 buts dans la LNH depuis Teemu Selanne (76) et Alexander Mogilny (76) en 1992-93.

La Presse Canadienne