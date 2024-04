Lisez les comptes rendus des matchs du lundi 15 avril dans la LNH.

Connor McDavid est devenu le quatrième joueur de l’histoire de la Ligue nationale de hockey à atteindre le plateau des 100 mentions d’aide en une saison dans une victoire de 9-2 des Oilers d’Edmonton contre les Sharks de San Jose, lundi.

Il a rejoint Wayne Gretzky, qui y est parvenu 11 fois, tandis que Bobby Orr et Mario Lemieux ont réussi l’exploit une fois. Le capitaine des Oilers a totalisé un but et une aide dans la victoire après avoir raté les trois derniers matchs des siens.

« Ils sont les trois parmi les meilleurs joueurs à avoir joué, a dit McDavid après le match. De partager un petit quelque chose avec eux, ça signifie beaucoup pour moi.

« Ç’a été une année différente, mais tout le monde est resté impliqué, et on s’est placés en bonne position pour le moment le plus important de l’année. »

Warren Foegele a récolté deux buts et une aide, tandis que ses coéquipiers Adam Henrique et Dylan Holloway ont touché la cible une fois tout en se faisant complices de deux buts.

Corey Perry, Cody Ceci, Evan Bouchard et Zach Hyman ont aussi trouvé le fond du filet pour les Oilers, qui ont mis un terme à une séquence de deux défaites. La formation de l’Alberta montre par ailleurs un dossier de 11-1-2 à ses 14 dernières parties à domicile.

Stuart Skinner a repoussé 19 rondelles.

Danil Gushchin et Fabian Zetterlund ont répliqué pour les Sharks. Georgi Romanov a pris part à un premier match dans la LNH en remplacement de Devin Cooley, qui a cédé huit fois sur 22 tirs. Romanov a repoussé 16 des 17 rondelles dirigées vers lui.

Shane Jones, La Presse Canadienne