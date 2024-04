Lisez les comptes rendus des matchs du samedi 13 avril dans la LNH.

Consultez les sommaires des rencontres

Dylan Larkin a touché la cible après 41 secondes de jeu en prolongation, en avantage numérique, et les Red Wings de Detroit ont battu les Maple Leafs de Toronto 5-4, samedi. Les Red Wings sont allés chercher deux précieux points au classement, eux qui sont dans la course pour une place aux séries éliminatoires dans l’Association Est. Dans la défaite, l’attaquant des Maple Leafs Auston Matthews a marqué son 69e filet de la campagne. Alex DeBrincat a touché la cible à deux reprises dans la victoire. Le Québécois David Perron a inscrit un but et une aide et Simon Edvinsson a aussi marqué. J. T. Compher a récolté deux aides et le gardien James Reimer a repoussé 32 tirs à son 500e match dans la ligue. Larkin a fait dévier un tir de Patrick Kane pour donner la victoire aux Red Wings en temps supplémentaire pendant que Max Domi se trouvait au banc des punitions pour bâton élevé. Mitch Marner, avec un but et deux aides, John Tavares et Nick Robertson ont aussi trouvé le fond du filet pour les Maple Leafs. Le défenseur Morgan Rielly a obtenu deux aides et Ilya Samsonov a bloqué 28 lancers. Robertson a inscrit le premier de trois buts des Maple Leafs en deuxième période, à 9 : 04 de jeu. Matthews a marqué son 69e filet de la saison moins de deux minutes plus tard, en avantage numérique. Tavares a égalé le score à 4-4 à 17 : 22 de jeu, avec son 26e de la saison. Joshua Clipperton, La Presse Canadienne

Panarin permet aux Rangers de vaincre les Islanders en tirs de barrage PHOTO DENNIS SCHNEIDLER, USA TODAY SPORTS Artemi Panarin a égalé la marque en fin de troisième période et a inscrit le but vainqueur en tirs de barrage pour permettre aux Rangers de battre 3-2 leurs rivaux de New York, les Islanders, samedi. Les Rangers ont établi un record d’équipe avec une 54e victoire cette saison. Igor Shesterkin a réalisé 33 arrêts, Braden Schneider a touché la cible en infériorité numérique et Vincent Trocheck a aussi marqué lors de la séance de tirs de barrage. Brock Nelson a marqué deux fois au deuxième vingt pour donner les devants 2-1 aux Islanders. Ilya Sorokin a bloqué 40 tirs pour les Islanders. Panarin a envoyé tout le monde en prolongation lorsqu’il a trouvé le fond du filet avec 4 : 17 à jouer. C’était le 48e filet de la saison de l’attaquant. Les Islanders montrent une fiche de 8-2-1 à leurs 11 dernières parties. Tôt en deuxième période, Schneider a marqué en infériorité numérique pour donner les devants 1-0 aux Rangers. Allan Kreda, Associated Press

Les Capitals demeurent dans la course avec un gain contre le Lightning PHOTO JOHN MCDONNELL, ASSOCIATED PRESS John Carlson a brisé l’égalité en avantage numérique avec 11 : 31 à jouer, Charlie Lindgren a repoussé 32 lancers et les Capitals de Washington ont battu le Lightning de Tampa Bay 4-2, samedi. Sonny Milano a marqué deux fois et Nic Dowd a complété la marque avec 3 : 14 à jouer en temps réglementaire. Les Capitals, dans la course pour une place aux séries dans l’Association Est, ont gagné seulement un deuxième match à leurs neuf dernières sorties. Les Capitals ont profité d’un avantage numérique à cinq contre trois au troisième vingt. Carlson a décoché un tir de la pointe pour déjouer Andrei Vasilevskiy, alors que la première pénalité venait de se terminer. Milano a ouvert la marque à mi-chemin au premier vingt, avec son 14e but de la campagne. Duclair a égalé la marque, avant de voir Milano inscrire son deuxième filet de la période avec six minutes à faire à l’engagement. En fin de première période, le défenseur des Capitals Nick Jensen s’est heurté la tête contre la bande, à la suite d’une mise en échec de Michael Eyssimont. Jensen est demeuré immobile sur la patinoire pendant plusieurs minutes, avant de quitter celle-ci sur une civière. Le défenseur était conscient et bougeait ses extrémités, a indiqué l’équipe peu de temps après. Stephen Whyno, Associated Press

Samuel Ersson réalise le jeu blanc contre les Devils PHOTO DERIK HAMILTON, ASSOCIATED PRESS Travis Konecny a inscrit le seul but du match, en infériorité numérique, Samuel Ersson a bloqué 20 tirs et les Flyers de Philadelphie ont maintenu leurs minces espoirs de participer aux séries éliminatoires en prenant la mesure des Devils du New Jersey 1-0, samedi. Scott Laughton et Nick Seeler ont récolté une aide sur le filet de Konecny. Les Flyers amorçaient la journée en devant gagner leurs deux derniers matchs de la saison pour espérer se qualifier en séries. Les Penguins de Pittsburgh, les Red Wings de Detroit et les Capitals de Washington avaient tous trois matchs à jouer avant la journée de samedi. Les Flyers n’ont pas participé au bal printanier depuis 2020. Konecny a marqué pour la sixième fois cette saison en infériorité numérique, un sommet dans la ligue. Il a déjoué Kaapo Kahkonen à 10 : 50 de jeu au deuxième vingt. Kahkonen a bloqué 20 rondelles pour les Devils. Dan Gelston, Associated Press

Les Stars battent le Kraken et gagnent le titre de la section Centrale PHOTO RICHARD W. RODRIGUEZ, ASSOCIATED PRESS Le défenseur Miro Heiskanen a marqué un but et ajouté deux aides, Jason Robertson a inscrit un but une aide, et les Stars de Dallas ont pris la mesure du Kraken de Seattle 3-1 samedi. Avec leur victoire, les Stars ont décroché le titre de la section Centrale pour la première fois en huit ans. Craig Smith a aussi trouvé le fond du filet dans la victoire. Les Stars, à qui il reste un match à la saison régulière, pourraient aussi terminer au premier rang de l’Association Ouest et de la ligue. Heiskanen a inscrit le troisième but des siens en contournant le filet, avec 7 : 37 à disputer. C’était son quatrième match avec au moins trois points cette saison. Smith a marqué avec 2,5 secondes à faire au premier vingt, alors que Robertson a touché la cible avec 35,9 secondes à jouer en deuxième période, lors d’un avantage numérique à cinq contre trois. Avec son but, Robertson a atteint le plateau des 80 points, un sommet chez les Stars. Jake Oettinger a bloqué 26 rondelles, alors que Philipp Grubauer a repoussé 28 tirs pour le Kraken. Kailer Yamamoto a privé Oettinger d’un jeu blanc en touchant la cible tard au troisième vingt. Associated Press

Les Jets marquent quatre buts en première période et écrasent l’Avalanche PHOTO DAVID ZALUBOWSKI, ASSOCIATED PRESS Josh Morrissey et Adam Lowry ont marqué dans un intervalle de 10 secondes lors d’une première période de quatre buts qui a mis fin à la journée de travail du gardien Alexandar Georgiev, et les Jets de Winnipeg ont pris une sérieuse option sur la deuxième place de la section Centrale de l’Association Ouest de la LNH grâce à une victoire de 7-0 face à l’Avalanche du Colorado, samedi. Le gardien Connor Hellebuyck a repoussé 30 rondelles et récolté son cinquième jeu blanc de la saison. Sean Monahan et Lowry ont conclu le match avec des doublés pour les Jets, qui ont signé un sixième gain d’affilée. Gabriel Vilardi et Tyler Toffoli ont complété. Les Jets menaient 7-0 après 40 minutes de jeu grâce à la contribution de 10 joueurs différents à la feuille de marque. Selon NHL Stats, c’est la première fois dans l’histoire de la concession que les Jets marquent sept buts consécutifs lors d’un match. Plus tôt en journée, les Stars de Dallas se sont assurés de terminer au premier rang de la section Centrale grâce à une victoire de 3-1 contre le Kraken de Seattle. Du coup, il est maintenant certain que l’Avalanche et les Jets croiseront le fer lors de la première ronde des séries. Il ne reste plus qu’à déterminer quelle équipe profitera de l’avantage de la glace en cas de septième match. Les Jets détiennent une avance de deux points au deuxième rang de la section. Les deux clubs ont encore deux matchs à jouer et les Jets ont le bris d’égalité en leur faveur. Les Jets ont complété la série saisonnière avec un dossier de 3-0 contre l’Avalanche et ont dominé 17-4 au chapitre des buts marqués. Pat Graham, Associated Press

Reinhart tranche en prolongation pour les Panthers PHOTO SAM NAVARRO, USA TODAY SPORTS Sam Reinhart a marqué en prolongation et les Panthers de la Floride ont battu les Sabres de Buffalo 3-2, samedi. Les Panthers n’avaient besoin que d’un point pour s’assurer de commencer les séries avec l’avantage de la glace. Reinhart a marqué son 55e but de la campagne avec 1 : 02 à faire en temps supplémentaire. Anton Lundell et Kevin Stenlund ont aussi marqué dans la victoire, alors que Matthew Tkachuk a obtenu sa 60e mention d’aide. C’était la troisième saison consécutive que l’attaquant inscrivait au moins 60 aides en une saison. Sergei Bobrovsky a stoppé 27 rondelles pour les Panthers et a signé la victoire à son 700e match en carrière. Il est le 32e gardien de l’histoire à atteindre ce plateau et l’un de trois gardiens actifs avec autant de matchs joués. Tyson Jost et Jack Quinn ont trouvé le fond du filet pour les Sabres. Ukko-Pekka Luukkonen a bloqué 39 tirs. Tim Reynolds, Associated Press

Les Canucks s’approchent du titre dans la section Pacifique PHOTO JASON FRANSON, LA PRESSE CANADIENNE Elias Lindholm (23) et Dakota Joshua (81) Casey DeSmith a réalisé 32 arrêts et les Canucks de Vancouver ont balayé leur série saisonnière de quatre parties face aux Oilers d’Edmonton qu’ils ont battus par la marque de 3-1 samedi soir. Sam Lafferty, Pius Suter et Dakota Joshua ont trouvé le fond du filet pour les Canucks (49-22-9) qui sont presque assurés de terminer au premier rang du classement de la section Pacifique. Les Canucks détiennent une avance de cinq points sur les Oilers, qui conservent de minces espoirs de doubler les Canucks puisqu’ils ont encore trois matchs à jouer comparativement à deux pour la formation de la Colombie-Britannique. Evander Kane a offert la riposte des Oilers (48-25-6), qui ont subi un deuxième revers de suite et qui, une fois de plus, ont dû se débrouiller dans leur capitaine Connor McDavid. Shane Jones, La Presse Canadienne