(New York) La nuit a été courte pour le Canadien, qui est arrivé très tard à New York après son match de samedi. La soirée de dimanche, elle, pourrait être longue.

À Manhattan, ce sont des Rangers reposés qui les attendront. Une équipe dominante à tous les égards, installée au premier rang du classement général. Et une formation qui compte actuellement sur le joueur le plus redouté de la LNH.

Selon les journalistes affectés à la couverture des Rangers, il semble en effet que Matt Rempe affrontera le Tricolore en soirée. À l’entraînement matinal — auquel La Presse n’a pas assisté —, le colosse de 6 pi 7 po patinait à la droite de Barclay Goodrow et de Johny Brodzinski, au sein d’un quatrième trio qu’on pourra certainement décrire poliment comme agaçant.

Rempe, 21 ans, est devenu une étoile instantanée à Manhattan. Après 14 matchs, même s’il a été peu employé, il a jeté les gants à cinq reprises, et pas contre des adversaires « faciles » : Matt Martin, Nicolas Deslauriers, Mathieu Olivier, Ryan Reaves et Kurtis MacDermid. Il applique aussi beaucoup de mises en échec, parfois dangereuses : parlez-en à Nathan Bastian et à Jonas Siegenthaler, des Devils du New Jersey, qui ont raté respectivement 21 et 9 matchs en raison de blessures après avoir croisé le chemin de Rempe.

Sa présence dimanche soir arrivera par ailleurs 24 heures après que Ryan Reaves, des Maple Leafs de Toronto, eut pris plaisir à narguer les joueurs du Tricolore à la suite d’un combat contre Michael Pezzetta.

PHOTO ERIC BOLTE, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Ryan Reaves (75) et Michael Pezzetta (55) se sont livré un combat samedi soir.

En l’absence du poids lourd Arber Xhekaj, blessé, on peut s’attendre à ce que Pezzetta et ses coéquipiers soient dans le viseur de Matt Rempe.

Dimanche matin, l’entraîneur-chef Martin St-Louis n’a pas fait grand cas du dur à cuire des Rangers. « Je pense que les joueurs [du CH] savent c’est quoi, sa job. On va être prêts pour tout », a-t-il simplement dit.

Du reste, contre les Rangers, il s’attend de ses hommes qu’ils soient consciencieux défensivement, qu’ils « gèrent le risque » sans se « tirer dans le pied » face à un adversaire aussi puissant.

Cayden Primeau, qui a pris la relève de Samuel Montembeault en deuxième période contre les Leafs samedi, sera le gardien partant à New York. Autrement, la formation restera la même. Les défenseurs Kaiden Guhle et Arber Xhekaj, tous deux blessés au « haut du corps », ne sont toujours pas en mesure de jouer. Quant à l’attaquant Jesse Ylönen, il ratera une deuxième rencontre de suite.

De bons mots pour Barron et le Rocket

C’est donc dire que Justin Barron sera en uniforme pour un deuxième soir de suite, lui qui a été rappelé d’urgence du Rocket de Laval samedi en raison de l’hécatombe en défense.

Contre les Maple Leafs, hormis une erreur individuelle sur le quatrième but des Torontois, le droitier s’en est franchement bien sorti, et ce, même s’il n’avait pas joué dans la LNH depuis plus de deux mois.

« Si tu exclus cette erreur-là, ses touches étaient excellentes, a abondé Martin St-Louis. Il patinait bien, il était en confiance. Il y a une grosse différence entre essayer de survivre dans la ligue et vivre dans la ligue. Hier, il n’essayait pas de survivre, il vivait. C’est ce qu’on veut de lui. »

L’entraîneur en a profité pour lancer des fleurs au personnel d’entraîneurs du Rocket, dirigé par Jean-François Houle. « L’environnement à Laval est très bon pour préparer les gars à jouer dans la LNH, a estimé le pilote. Je sens que quand les gars montent, ils sont prêts. Ils sont capables de jouer et d’avoir un impact. Je suis très satisfait. »

