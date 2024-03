PHOTO BOB FRID, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

(Vancouver) Ian Cole se souvient bien de ce qu’il a ressenti avant son premier match des séries éliminatoires de la LNH.

Gemma Karstens-Smith La Presse Canadienne

« Honnêtement, j’avais peur, a-t-il déclaré. Vous avez vraiment peur parce que vous savez à quel point c’est important. Vous vous dites plein de fois de ne pas faire d’erreurs. »

La crainte n’a pas duré. Le défenseur vétéran a disputé 116 matchs d’après-saison, remportant la Coupe Stanley avec les Penguins de Pittsburgh en 2016 et 2017.

Il partage cette expérience avec ses coéquipiers des Canucks de Vancouver, à l’aube de leur première série éliminatoire en quatre ans.

« La chose la plus importante est d’amener notre jeu à son plus haut niveau possible, avant d’entrer dans la bataille », a dit Cole.

Les Canucks sont devenus samedi la première équipe canadienne assurée d’une place en séries cette année.

Ils ont joué du hockey d’après-saison à Edmonton le plus récemment à la fin de la campagne 2020, raccourcie par la pandémie.

Six joueurs de cette équipe y figurent encore. Mais les matchs dans la bulle n’ont pas offert une expérience typique des séries, a déclaré l’attaquant J. T. Miller.

PHOTO BOB FRID, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON J. T. Miller

« L’intensité était là mais il n’y avait tout simplement pas d’émotion reliée aux matchs. Et l’émotion a une importance gigantesque, a dit Miller, qui a participé à 78 matchs de séries.

« Je ne vais pas discréditer les équipes qui sont allées loin [dans la bulle]. C’était une période difficile, mais nous avons beaucoup appris. »

Les leaders de la section Pacifique n’ont pas accueilli de match des séries depuis 2015. Les joueurs clés Brock Boeser, Elias Pettersson et Quinn Hughes n’avaient pas été repêchés à cette époque.

Il est parmi de nombreux joueurs des Canucks qui vivront de premières vraies séries de la LNH, à partir du mois prochain.

Les vétérans de l’équipe, dont Cole, sont désireux de partager les leçons qu’ils ont apprises en cours de route.

« Pour l’essentiel, le message est simplement que ça reste du hockey, a mentionné Cole. N’en faisons pas quelque chose que ce n’est pas. N’en faisons pas une telle montagne que ce n’est plus gérable.

« C’est le même sport, mais le sentiment d’urgence est beaucoup plus présent. Chaque jeu compte beaucoup plus. »

À mesure que l’intensité augmente, la nécessité de prêter attention aux petites choses augmente aussi, a fait valoir Teddy Blueger.

PHOTO BOB FRID, ARCHIVES USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Teddy Blueger

« Les erreurs deviennent plus coûteuses, a dit le centre, qui a remporté la Coupe Stanley avec les Golden Knights l’an dernier. Il faut juste être vraiment concentré, être prêt à mettre son corps en jeu et à bloquer les tirs, tous ces petits détails. »

L’entraîneur-chef Rick Tocchet en sait quelque chose.

L’ancien attaquant a disputé 145 matchs de séries, remportant la coupe avec les Penguins en 1992. Il a ajouté deux autres titres de champion comme adjoint avec Pittsburgh, en 2016 et 2017.

Les entraîneurs ont un rôle clé pour aider les joueurs à garder leur sang-froid durant les séries, a confié Tocchet.

« Nous aussi devons être calmes. Vous êtes dans un avion et la porte du cockpit est ouverte et dans la turbulence, vous voyez le pilote qui se ronge et qui transpire — quelle image ça donnerait ?

« Je ne peux pas me ronger les ongles et devenir énervé. Moi aussi je dois rester calme. »