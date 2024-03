Brendan Gallagher est arrivé avec le Canadien en janvier 2013, et cette saison-là, le club montréalais a participé aux séries, bien que ce fut bref.

Un an plus tard, le Canadien se rendait jusqu’en finale de l’Association de l’Est face aux Rangers de New York, et la saison suivante, le club atteignait le deuxième tour des séries.

À 31 ans, Gallagher n’a toujours pas de bague aux doigts, mais le doyen du Canadien a tout de même connu la fièvre des printemps euphoriques à Montréal, et pour cette raison, il trouve la présente fin de saison un peu douloureuse.

« Bien sûr que c’est difficile, a-t-il admis après le match de samedi soir au Centre Bell. Tu peux poser cette question-là à tous les joueurs de cette ligue, et ce sera toujours la même réponse : les séries, c’est là qu’on veut tous se retrouver.

« Tout le monde veut être là quand ça compte. Nous, en plus, la dernière fois qu’on y a pris part, on s’est retrouvés en finale de la Coupe Stanley. On n’y est pas retourné depuis… »

Quand tu goûtes à quelque chose comme ça, tu veux pouvoir y retourner le plus vite possible. Brendan Gallagher

Le plus vite possible, ce ne sera pas en avril, ça c’est certain. En attendant, Gallagher, comme tout le monde au Québec, réalise que les séries de 2021, ça commence à faire loin. Les Carey Price, Shea Weber et autres Phillip Danault, sans doute les acteurs les plus importants de ce récit-là, sont partis depuis un bout, et le retour vers des jours plus heureux est en train de prendre un détour sur le chemin de la reconstruction, avec tous les cônes orange que cela laisse supposer.

De la cuvée du dernier match de finale contre Tampa en 2021, début juillet, ils ne sont plus que six, incluant Gallagher lui-même, qui tente tout de même de voir le verre à moitié plein ces jours-ci.

« Les matchs qui restent à notre saison ne peuvent pas être gaspillés, a-t-il ajouté. On sait que nous n’allons pas jouer en séries, mais ces derniers matchs sont importants, parce qu’il nous faudra nous en servir afin de pouvoir amorcer la prochaine saison du bon pied. Il faut lancer un message au reste de la ligue, il faut faire parler de nous. »

Avec encore 10 rencontres à son calendrier, le Canadien se retrouve à peu près au même endroit qu’il y a un an au classement. Mais cette dure réalité ne vient pas miner l’optimisme de Gallagher, qui estime que lui et sa bande ont fait du progrès cette saison.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE Brendan Gallagher

« Les autres équipes le disent, c’est plus difficile de jouer contre nous cette saison… Si on compare avec la saison précédente, je pense qu’on a fait du progrès, on est tous très optimistes, mais bien sûr qu’il reste du chemin à faire. Malgré ces progrès, ça demeure important de continuer à faire des pas vers l’avant d’ici la fin du calendrier. »

Le prochain match du Canadien est prévu pour mardi soir au Centre Bell, encore face à une équipe de premier plan, cette fois les Panthers de la Floride. Ensuite, dans l’ordre, le Lightning de Tampa Bay et les Maple Leafs de Toronto vont s’amener pour conclure la semaine.

Pendant que des partisans s’amusent avec un boulier imaginaire et que d’autres rêvent déjà au repêchage et à l’ouverture du marché aux joueurs autonomes, Brendan Gallagher, lui, veut seulement se concentrer sur le présent, en vue de bâtir un futur meilleur.

« On va affronter de bonnes équipes d’ici la fin, et c’est bon pour nous, a-t-il conclu. On veut prendre part à des matchs compétitifs comme ceux-là. C’est bon pour la suite. »