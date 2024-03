Lisez les comptes-rendus des matchs disputés mardi dans la LNH.

Allan Kreda, Associated Press

Scott Laughton, Ryan Poehling, Travis Konecny, Owen Tippett et Tyson Foerster ont assuré la réplique pour les Flyers. Samuel Ersson a alloué six buts en 27 tirs.

Mika Zibanejad, Jonny Brodzinski et Vincent Trocheck ont aussi fait bouger les cordages pour les vainqueurs. Igor Shesterkin a conclu la rencontre avec 36 arrêts.

Les New-Yorkais trônent actuellement au sommet du classement général de la LNH avec 100 points et ils ont offert à l’entraîneur-chef Peter Laviolette sa 800 e victoire en carrière.

Adam Fox a joué les héros dès la 36 e seconde de la prolongation et les Rangers de New York ont défait les Flyers de Philadelphie 6-5, mardi soir.

Jake Allen s’illustre dans un gain des Devils face aux Maple Leafs

PHOTO NICK TURCHIARO, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON William Nylander (88) devant le gardien Jake Allen (34)

Jake Allen a réalisé 42 arrêts et les Devils du New Jersey ont eu raison des Maple Leafs de Toronto par la marque de 6-3, mardi soir.

Jack Hughes a inscrit deux buts alors que Nico Hischier a récolté un but et deux mentions d’aide pour les Devils, qui ont gagné quatre de leurs cinq dernières parties.

Timo Meier a ajouté un but et une assistance tandis que Luke Hughes et Max Willman ont enfilé l’aiguille une fois chacun pour les vainqueurs.

Jesper Bratt a participé à trois buts des Devils et Curtis Lazar à deux filets des siens.

Auston Matthews, avec son 59e but de la saison, un sommet dans la LNH, William Nylander et Tyler Bertuzzi ont répliqué pour les Maple Leafs.

T. J. Brodie a mis la table pour deux buts des Torontois, qui ont vu Joseph Woll stopper 19 rondelles.

Joshua Clipperton, La Presse Canadienne