(Toronto) Le défenseur des Capitals de Washington Ethan Bear s’est inscrit au programme d’aide de la Ligue nationale de hockey et de l’Association des joueurs, mercredi.

La Presse Canadienne

Bear sera donc à l’écart pour une période indéterminée. Il ne pourra effectuer un retour au jeu que lorsque les administrateurs du programme lui donneront le feu vert.

Âgé de 25 ans, Bear est originaire de la Première Nation d’Ochapowace, près de Regina, en Saskatchewan. Il dispute actuellement sa première saison avec les Capitals en vertu d’un contrat de deux ans et de 4,125 millions US qu’il a signé en décembre.

Bear a accepté de se joindre à la formation de la capitale américaine après avoir terminé sa convalescence. Il a été opéré à l’épaule après avoir subi une blessure lors du Championnat du monde, l’année dernière.

Bear a marqué un but et a totalisé quatre points en 24 parties avec les Capitals cette saison. Il a amassé 17 filets et 67 points en 275 rencontres au sein du circuit Bettman avec les Oilers d’Edmonton, les Hurricanes de la Caroline, les Canucks de Vancouver et les Capitals.