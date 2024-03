Le 8 mars, au terme de la date limite des transactions, le Canadien a procédé à une décision administrative pour permettre le renvoi de deux joueurs à Laval, dont Jayden Struble.

Le jeune défenseur a vu ça passer lui aussi.

« Je me suis dit que j’allais peut-être devoir retourner dans la Ligue américaine, a-t-il admis jeudi matin au Centre Bell. J’ai toujours pensé que c’était une possibilité, surtout si le Rocket participait aux séries. Je sais que ça peut arriver et je n’ai aucun problème avec ça. Mais je n’ai eu aucune discussion avec la direction à ce sujet… »

Jeudi soir au Centre Bell, lors de la visite des Flyers de Philadelphie, Struble va participer à un 47e match depuis son rappel du 20 novembre dernier. Un rappel qu’il croyait temporaire, mais non. Quatre mois plus tard, il est encore ici.

« C’est drôle parce qu’à un moment donné, à mes yeux, le jeu a ralenti, il s’est mis à accélérer, et il a ralenti encore dernièrement… mais je suis encore avec l’équipe et je vois ça comme un vote de confiance. Je ne pensais pas rester ici bien longtemps après mon rappel, peut-être un match et j’allais être heureux… mais ça s’est mis à continuer. »

On peut présumer que le plan n’était peut-être pas de le garder avec le club aussi longtemps. Jeudi midi au Centre Bell, Martin St-Louis a admis que Struble a un peu forcé la main du Canadien.

« On ne savait pas vraiment le genre de joueur qu’on avait en lui quand il est arrivé ici, a répondu l’entraîneur montréalais à son sujet. On connaissait ses atouts, oui, mais on ne savait pas comment ça allait se transposer à son jeu dans la LNH.

« Il nous a rapidement montré des choses qui nous ont fait comprendre qu’il était beaucoup plus près qu’on ne le croyait de la Ligue nationale. Il nous a forcés à lui en donner plus et à le garder ici. »

Pour Struble, un choix de deuxième tour au repêchage de 2019, la plus grande victoire réside sans doute dans cet énorme pas vers l’avant effectué cette saison. Il faut rappeler que le joueur de 22 ans en est à conclure sa première année complète dans les rangs professionnels, lui qui avait fait le saut depuis le hockey universitaire américain la saison dernière en direction de Laval.

En 46 matchs cette saison avec le Canadien, il a obtenu 3 buts et 4 aides pour un total de 7 points.

« J’ai prouvé que je peux être un défenseur de la LNH, a-t-il ajouté. Je sais que je dois améliorer la constance dans mon jeu, mais je sais que je peux jouer ici. »