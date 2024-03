Le Canadien tient bon et l’emporte face à l’Avalanche

(Denver) Les joueurs du Canadien ont souligné le retour de l’entraîneur-chef Martin St-Louis en obtenant possiblement leur plus grosse victoire de la saison.

La Presse Canadienne

Joel Armia a rompu l’égalité tard en première période, Samuel Montembeault a réalisé 27 arrêts et le club montréalais a vaincu l’Avalanche du Colorado 2-1, mardi soir au Ball Arena.

St-Louis était de retour derrière le banc du Canadien après une absence de quatre parties. Il s’est rendu au chevet de son fils le plus jeune Mason, blessé lors d’une partie de hockey. St-Louis a indiqué en début de journée mardi que l’état de son fils était maintenant stable.

Ses joueurs ont célébré son retour en freinant la série de victoires de l’Avalanche à neuf.

« De loin, j’étais très fier de mon équipe, quand je la suivais à partir de la maison, a mentionné St-Louis. Ce soir, derrière le banc, j’étais encore plus fier. »

« Je pense que oui, dans les circonstances », a-t-il ajouté lorsque questionné afin de savoir s’il s’agissait de la plus grosse victoire de l’équipe cette saison.

Le Canadien a ainsi conclu son voyage de cinq parties avec une fiche de 2-2-1.

Nick Suzuki a aussi marqué pour le Canadien (27-32-12).

Montembeault a mis fin à une série personnelle de six défaites (0-3-3). Sa dernière victoire remontait au 27 février contre les Coyotes de l’Arizona.

Le Tricolore a aussi mis un terme à une séquence de six revers à Denver. Il n’avait pas gagné au Colorado depuis le 1er décembre 2014.

Nathan MacKinnon a marqué l’unique but de l’Avalanche (46-21-5). Justus Annunen a réalisé 25 arrêts.

Le Canadien sera de retour au Centre Bell jeudi, quand les Flyers de Philadelphie seront les visiteurs.

Une performance éclatante

L’Avalanche a ouvert la marque après seulement 43 secondes de jeu. MacKinnon a complété un beau jeu de passes amorcé par Devon Toews et Mikko Rantanen. Jonathan Drouin avait commencé la séquence en provoquant un revirement à la ligne bleue du Tricolore.

Suzuki a répliqué seulement neuf secondes plus tard. Il s’est moqué de la couverture de Casey Mittelstadt et a surpris Annunen avec un tir bas.

Sur la séquence Juraj Slafkovsky a été crédité d’une aide. Il s’agissait de son 40e point de la saison et il a ainsi battu la marque de Mario Tremblay établie en 1974-75 pour la meilleure saison dans l’histoire du Tricolore par un joueur âgé de 19 ans ou moins.

De son côté, Suzuki fracassait sa marque personnelle avec un 67e point cette saison.

L’Avalanche a raté plusieurs occasions de reprendre les devants en première période. MacKinnon a atteint le poteau en avantage numérique, puis Montembeault a frustré Miles Wood avec sa jambière droite un peu plus tard.

Le Canadien a profité de la générosité d’Annunen pour prendre les devants avec 5 : 07 à faire au premier vingt. Le gardien finlandais, qui a signé une prolongation de contrat de deux saisons plus tôt dans la journée, a échappé un long tir d’Alex Newhook. Armia a saisi la rondelle derrière lui et a contourné le filet pour la glisser dans l’ouverture.

L’Avalanche a encore manqué de chance avant la fin du premier engagement. Cette fois, c’est Rantanen qui a vu son lancer atteindre la barre transversale.

« La réponse [de Suzuki au premier but de l’Avalanche] a été incroyable et ça nous a aidés à contrôler le match, a dit St-Louis. En première période, ça allait dans tous les sens. Nous aurions pu mener 4-0. Ils auraient pu mener 4-0. Ça aurait pu être 4-3, mais c’était 2-1. »

« Le jeu dans les deux dernières périodes a été plus serré. J’ai aimé notre maturité, notre attitude », a-t-il ajouté.

Le Canadien a été embouteillé dans son territoire tôt en deuxième période, mais l’Avalanche a été incapable d’en profiter.

MacKinnon a obtenu la plus belle occasion, mais il a atteint l’extérieur du filet alors qu’il semblait avoir une cage béante devant lui après un bond favorable de la bande.

L’Avalanche a augmenté la pression en troisième période. Drouin a raté la cible à partir de l’enclave tôt dans l’engagement, puis MacKinnon a aussi été imprécis vers la mi-période, après avoir percé la défensive du Canadien.

L’indiscipline de l’Avalanche en fin de rencontre a aidé le Tricolore à écouler les dernières minutes. Sean Walker a été puni pour avoir accroché puis a reçu une mineure double pour bâton élevé peu après son retour, avec 5 : 03 à faire au dernier tiers.

Dans le détail

MacKinnon à la poursuite de Stastny

Les records des années 80 sont difficiles à faire tomber dans la LNH. Il n’est donc pas surprenant que l’on s’enthousiasme à ce point quand un joueur actuel s’approche d’un record établi à une époque où louanger Michael Jackson n’était pas controversé. C’est un sujet qui anime les discussions au Colorado, ces jours-ci, car Nathan MacKinnon a deux records dans sa ligne de mire. Contre le Canadien, mardi, il a obtenu un point dans un 35e match de suite à domicile, et il pourrait encore battre les 40 de Wayne Gretzky en 1988-1989. Sans rien enlever à cette perspective, c’est toutefois la menace d’un record de franchise qui fait vibrer une corde sensible chez les partisans ici : les 139 points en une saison de Peter Stastny en 1981-1982. MacKinnon dispose encore de 10 matchs pour atteindre le haut du palmarès et, s’il maintient le rythme de ses 72 premières rencontres, il pourrait y arriver.

Bel hommage pour Newhook

L’Avalanche a réservé un bel hommage à Alex Newhook en première période. Pendant une pause publicitaire, on a présenté une vidéo relatant ses bons moments pendant les quelque trois saisons qu’il a disputées à Denver, notamment des faits saillants sur la glace, des échanges avec les partisans ou encore sa journée avec la Coupe Stanley à Terre-Neuve, sa province natale. Newhook a disputé 159 matchs de saison, et 27 autres en séries éliminatoires, dans l’uniforme de l’Avalanche avant d’être échangé au Canadien l’été dernier. En matinée, l’entraîneur-chef Jared Bednar avait été élogieux à son égard, avouant avoir toujours eu un « faible » [soft spot] pour l’attaquant. « Je vais toujours respecter les joueurs qui nous ont déjà aidés à gagner, même s’ils jouent ailleurs », a-t-il ajouté.

Quatrième trio au neutre

C’est un peu anecdotique en fin de saison, mais la tendance est quand même nette : le quatrième trio du Canadien n’offre franchement rien de transcendant. En effet, Michael Pezzetta, Colin White et Rafaël Harvey-Pinard, au cours des quatre derniers matchs, n’ont pas bâti quelque complicité que ce soit. En 5 min 25 s passées sur la glace à cinq contre cinq, mardi, leur combinaison n’a même pas obtenu une tentative de tir. Il y a évidemment des circonstances atténuantes – par exemple le fait que White soit l’unique centre disponible, ou encore que l’Avalanche leur ait envoyé son premier trio dans les pattes dès qu’elle le pouvait. On souhaite toutefois à ces employés de soutien de trouver une étincelle d’ici la fin de la campagne.

