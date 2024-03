Flyers de Philadelphie L’entraîneur John Tortorella suspendu pour deux matchs

(New York) L’entraîneur-chef des Flyers de Philadelphie, John Tortorella, a été suspendu pour deux matchs et a écopé d’une amende de 50 000 $ US pour conduite non professionnelle envers les arbitres et avoir refusé de quitter son poste derrière le banc après avoir reçu une inconduite de partie.