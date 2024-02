Gabriel Bourque (20) et Brian Halonen (24)

(Laval) Le Rocket de Laval a laissé filer deux avances de deux buts et il a subi un troisième revers d’affilée, par la marque de 4-3 face aux Comets d’Utica devant 7745 spectateurs à la Place Bell mercredi soir.

Michel Lamarche La Presse Canadienne

Pour les Comets, Brian Halonen, un véritable poison contre le Rocket cette saison, a récolté deux buts et une aide, incluant le filet victorieux avec 38,6 secondes au cadran pendant une punition à Lucas Condotta.

Graeme Clarke (1-2) et Robbie Russo (0-3) ont aussi contribué à cette victoire des visiteurs.

Santeri Hattaka a également déjoué Jakub Dobes, qui a réalisé 37 arrêts.

Emil Heineman, Brandon Gignac et Jan Mysak ont trouvé le fond du filet contre Isaac Poulter qui a fait face à 30 tirs, dont 19 pendant la première période, mais seulement trois au troisième vingt.

Vendredi et samedi, le Rocket accueillera les Americans de Rochester, un autre rival de la section Nord.

Après les rencontres du week-end, le Rocket sera en congé, tout comme les autres clubs du circuit, pour faire place à la Classique des étoiles de la Ligue américaine, les 4 et 5 février à San José, en Californie.

Par la suite, la formation lavalloise entamera une séquence de cinq matchs à l’étranger, à commencer par deux parties en autant de jours à Toronto, les 9 et 10 février.

Le prochain match local du Rocket aura lieu le 21 février contre les Bears de Hershey, de loin la meilleure formation dans la Ligue américaine.

Bonne première, moins bonne deuxième

Après la séance d’entraînement de ses joueurs mercredi matin, Jean-François Houle était revenu sur la rencontre de samedi à Rochester et la piètre performance de son équipe en première période, après laquelle elle perdait 4-1. Il semble que ses joueurs ont entendu le message.

Le Rocket a exercé une domination presque totale au premier vingt, ne fléchissant que légèrement lors des cinq dernières minutes de jeu. Or, la formation lavalloise avait eu le temps de se donner une avance de 2-0.

À force d’insister en compagnie de Lias Andersson devant le filet de Poulter, Heineman a ouvert la marque avec son huitième de la saison à 4 : 42.

Quelque huit minutes plus tard, Gignac a récolté son 13e en 2023-24, à la suite d’une belle passe de Xavier Simoneau.

Le Rocket a eu une opportunité d’ajouter à son avance tôt en deuxième période lors d’un avantage numérique, son deuxième de la soirée.

Comme à la première occasion, la formation lavalloise n’a absolument rien généré. Et soudainement, le vent a tourné au point où les visiteurs, après 40 minutes de jeu, avaient rattrapé le Rocket au chapitre des tirs au but, et presque au score.

Même que pendant presque huit minutes en première moitié de la période médiane, les Comets ont dirigé 13 tirs consécutifs sur Dobes.

Ce dernier a été en général solide pendant cette séquence, sauf devant Hattaka.

À 4 : 41, soit 11 secondes après sa sortie du banc des punitions, le défenseur des Comets a déjoué Dobes d’un tir du côté de la mitaine que le gardien du Rocket aurait sans doute aimé revoir.

Mysak a redonné au Rocket une avance de deux buts à 11 : 27 lorsque sa tentative de passe vers le devant du filet a donné contre Topias Vilen avant de surprendre Poulter.

Le but de Mysak était son 10e de la saison.

Clarke a cependant ramené les Comets à un but du Rocket sur grâce à un tir sur réception qui n’a donné aucune chance à Dobes, avec un peu plus de quatre minutes à écouler à l’engagement.

Clarke a ensuite contribué au filet égalisateur des Comets, marqué par Halonen grâce à un autre tir sur réception, après seulement 93 secondes de jeu en troisième période, et 24 secondes après le début d’une punition à William Trudeau.

Halonen n’avait pas dit son dernier mot.