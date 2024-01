(Syracuse) Un cadeau de Jakub Dobes à l’endroit de Sean Day a fait la différence et le Rocket de Laval s’est incliné 4-2 aux mains du Crunch de Syracuse, vendredi soir, au Upstate Medical University Arena.

La Presse Canadienne

Le Crunch (23-12-4) menait déjà 2-1 en début de deuxième période lorsque Day a fait mal paraître Dobes d’un tir d’un angle restreint. Ce fut éventuellement le but de la victoire.

Cette défaite a mis fin à la séquence de cinq gains du Rocket (18-15-6), qui tentait d’égaler son record d’équipe en l’emportant. Les Lavallois ont aussi vu leur série de 10 matchs sans défaite en temps réglementaire (9-0-1) prendre fin, soit depuis le 28 décembre.

Le Rocket tentait de s’approcher à quatre points du Crunch et du deuxième rang de la section Nord de la Ligue américaine de hockey.

Philippe Maillet a récolté un but et une mention d’aide pour le club-école du Canadien de Montréal. Le vétéran de 31 ans avait vu sa séquence de matchs avec au moins un point être freinée à neuf, mercredi soir.

William Trudeau a également fait mouche dans une cause perdante alors que Xavier Simoneau a obtenu deux assistances. Dobes a cédé trois fois en 25 lancers.

Avant Day, les Québécois Félix Robert et Gabriel Fortier avaient enfilé l’aiguille pour le Crunch, qui avait perdu ses trois derniers duels contre le Rocket. Cole Koepke a complété la marque dans un filet désert.

Hugo Alnefelt a repoussé 29 des 31 rondelles dirigées vers lui pour enregistrer une huitième victoire cette saison.

Le Rocket reprendra l’action dès samedi soir, en rendant visite aux Americans de Rochester.

Quelques erreurs coûteuses

Le Rocket n’a pas semblé tout à fait prêt à commencer cet affrontement et le Crunch en a profité après moins de deux minutes de jeu.

Lors d’un surnombre, Jack Thompson et Joe Carroll ont orchestré un tic-tac-toe rapide qui s’est conclu par le lancer sur réception de Robert. Dobes n’a pas eu le temps d’effectuer son déplacement vers la gauche pour bloquer le tir du Québécois.

Les visiteurs ont eu l’occasion de créer l’égalité quelques minutes plus tard, mais le tir de Mitchell Stephens en provenance du flanc droit a touché le poteau à la droite d’Alnefelt.

Le Crunch a été plus opportuniste lors de ses contre-attaques. Alors que le défenseur Justin Barron s’était fait prendre profondément dans le territoire ennemi, Fortier s’est amené avec vitesse du côté droit et il a surpris Dobes d’un tir des poignets par-dessus la mitaine.

La troupe de Jean-François Houle a gardé son sang-froid et elle a continué à travailler en fond de zone. Maillet a réussi à sortir la rondelle avant de la glisser à Simoneau, qui a effectué une superbe passe soulevée pour préparer le cinquième but de la campagne de Trudeau.

On aurait pu croire que ce but allait lancer le Rocket, mais le Crunch s’est redonné une priorité de deux buts à 1 : 57 du deuxième engagement. Day a reçu un cadeau de Dobes lorsqu’il a envoyé le disque à l’intérieur d’une petite ouverture entre la jambière et la mitaine du gardien.

Le club-école du Lightning de Tampa Bay s’est toutefois fait prendre à lever le pied et à trop se replier, dans les dernières minutes de la période. Les Lavallois ont d’ailleurs trouvé le moyen de réduire l’écart, alors qu’il ne restait que 48 secondes à écouler.

L’appui offensif de Logan Mailloux a causé des ennuis aux défenseurs du Crunch et la rondelle a été poussée par Simoneau sur la lame du bâton de Maillet. Son lancer a ensuite touché le bâton de Day avant de virevolter derrière Alnefelt.

En fin de match, alors que le Rocket travaillait avec un sixième patineur, Alnefelt a frustré Joshua Roy pour confirmer la victoire des siens.