Joshua Roy a eu 12 belles journées. Pas sous les palmiers d’un tout-inclus, non. Plutôt dans l’environnement du Canadien pour son premier séjour dans la Ligue nationale.

Roy avait bonne mine en rencontrant La Presse, lundi matin, cinq jours après son renvoi dans la Ligue américaine par le Tricolore. Il faut dire que le jeune homme n’a aucune raison d’être déçu ; il a disputé au cours des dernières semaines ses six premiers matchs avec le CH, en plus d’inscrire son premier but et d’obtenir une mention d’aide. Mais surtout, il a fait bonne impression.

« Ç’a super bien été, lâche le timide attaquant d’entrée de jeu. Les deux premières parties, j’avais du stress un peu. Plus ça allait, mieux ça allait. J’ai joué avec deux bons joueurs aussi. »

« Je pense que j’ai montré que j’étais capable de compétitionner dans cette ligue-là et je vais continuer de travailler fort pour un jour peut-être jouer comme régulier. »

Le retour du Beauceron de 20 ans dans la Ligue américaine pourrait être bref considérant que, comme l’a dit Jean-François Houle après l’entraînement, « tout peut arriver à Montréal avec les échanges ». L’entraîneur-chef du Rocket assure néanmoins ne pas avoir parlé de « plans » avec le directeur général du CH, Kent Hughes.

« Tout ce qu’il m’a dit, c’est qu’ils allaient le renvoyer et ils vont partir de là. On va voir ce qu’ils vont faire après la pause du match des Étoiles. [Ils m’ont dit] qu’ils avaient aimé la manière dont il avait performé, qu’ils trouvaient que c’est un joueur qui est capable de jouer dans le trafic, de faire des jeux. »

Houle ne se le cache pas : il était « content » que son attaquant obtienne un rappel. Après tout, Roy avait inscrit 12 buts et 18 mentions d’aide en 34 rencontres avec le Rocket avant de recevoir l’appel avec un grand A. Difficile de faire mieux comme début chez les professionnels.

« Ça m’a rappelé HP [Rafaël Harvey-Pinard], qui a eu un rappel il y a deux ou trois ans, a relaté Houle. Ça lui donne une perspective d’où il en est comparativement aux joueurs de la Ligue nationale. Je pense que c’est une super bonne chose pour un jeune joueur, de monter [dans la LNH], de dire : OK, il faut que je travaille sur mon patin, etc. »

Roy, qui a eu de bons commentaires de Hughes et de Martin St-Louis avant de prendre l’autoroute 15 – ou la ligne orange du métro –, a abondé dans le même sens que son entraîneur. Il est d’avis que cette première expérience dans la grande ligue l’a aidé « à savoir un peu ce qu’[il] doit améliorer pour un jour peut-être être régulier en haut ». « Je pense que ça va me donner confiance aussi », a-t-il noté.

Le « tempo »

Justement, que doit améliorer Joshua Roy ? Le jeune homme nous parle de sa vitesse d’exécution, notamment en zone défensive. Jean-François Houle nous parle de « tempo ».

« Il faut que son tempo monte un petit peu, soutient le pilote. Il peut venir peaufiner ça dans la Ligue américaine. Je pense que c’est une bonne chose pour lui qu’il soit [de retour] ici. »

« Il avait une bonne attitude [en revenant] et je pense qu’il comprend pourquoi ils l’ont monté ; pour lui donner un petit bout de la Ligue nationale », ajoute-t-il.

À Montréal, Roy a eu l’occasion de jouer aux côtés de deux vétérans en Sean Monahan et Joel Armia. Le premier a d’ailleurs vanté l’intelligence de son jeune coéquipier auprès des médias. « S’il trouve sa confiance dans cette ligue, je crois qu’il sera un joueur spécial », avait-il mentionné.

« [Monahan] m’a vraiment pris sous son aile, raconte Roy. Il m’a montré quelques trucs. Quand un gars comme Monahan te donne des conseils, tu l’écoutes. Il m’a vraiment aidé dans mon processus là-bas. C’est un excellent vétéran, il m’a montré les bonnes façons de faire. »

De retour à Laval depuis le 24 janvier, Roy a déjà joué deux matchs avec le Rocket, le week-end dernier. L’équipe s’est inclinée 4-2 devant le Crunch de Syracuse et 7-4 devant les Americans de Rochester. Le Beauceron n’a inscrit aucun point, mais a lancé quatre fois au filet dans chacune des rencontres.

« Il a été correct, de dire Houle. Il n’a pas été exceptionnel, mais comme tout joueur qui se fait descendre, parfois ça prend un peu de temps. Tu réalises que tu viens de te faire descendre, il faut que tu retrouves la chimie avec les gars avec qui tu jouais. Je suis sûr que ça ne tardera pas pour les points. »

« C’est sûr que c’est différent, le jeu est un peu moins vite, reconnaît pour sa part Roy. C’est une petite période d’adaptation, je pense que ça va bien se faire. On a une belle gang aussi, c’est vraiment plaisant de jouer ici. J’ai ben du fun ! »

Sans faire dans le développement personnel, disons que le plaisir a le potentiel d’attirer le succès.

L’individu d’abord PHOTO TIRÉE DU COMPTE X DU ROCKET Nicolas Beaudin n’a pas été réclamé au ballottage, lundi, et son contrat a été résilié. Le Canadien a annoncé dimanche qu’il plaçait le défenseur Nicolas Beaudin au ballottage dans le but de résilier son contrat, une décision qui s’est prise « d’un commun accord ». Selon le site LNH.com, Beaudin ne tourne pas le dos à la LNH, mais ira jouer en Europe, dans une destination encore à préciser, question d’attirer un peu plus les regards. Interrogé à ce sujet lundi matin, Jean-François Houle a indiqué que même si le départ de Beaudin « fait mal à la hiérarchie » des défenseurs au sein de son club, il n’était pas question de lui mettre « des bâtons dans les roues ». « Pour moi, c’est important, l’individu. […] Si le jeune pense que c’est mieux pour lui d’aller ailleurs, on va le laisser aller. On est dans le hockey pour les jeunes. On est là pour leur succès à eux. Si c’est pour l’aider, on va l’aider. C’est pour ça qu’on a mutuellement mis fin à l’entente. » Beaudin, 24 ans, s’est amené avec le CH en octobre 2022, acquis dans une transaction mineure contre Cam Hillis. Il n’a toutefois jamais joué avec le Canadien.